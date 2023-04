Una charla sobre ChatGPT: ‘Si tu trabajo es como el de un robot, un robot te quitará el trabajo’

ChatGPT no ha dejado de acaparar las conversaciones sobre tecnología. La gente ha comenzado a adoptar el chatbot como una nueva herramienta para realizar su trabajo. No solo programadores, desarrolladores de software o perfiles asociados al sector puramente tecnológico, también profesores, sociólogos, músicos, creativos, diseñadores, por mencionar algunos ejemplos.

El debate sobre ChatGPT, una inteligencia artificial (IA) generativa también ha merecido la atención y análisis de grandes figuras del sector tecnológico. Bill Gates, fundador de Microsoft –firma que protagonizó la primera jugada maestra con una inversión multimillonaria en OpenAI–, aseguró que esta tecnología cambiará el mundo como lo conocemos actualmente.

Otras personalidades como Elon Musk, CEO de Tesla; Steve Wozniak, cofundador de Apple, y otras decenas de CEOs, CTOs e investigadores universitarios lanzaron una carta pública para pedir una moratoria para la inteligencia artificial generativa, como el chatbot ChatGPT. “La IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra”, advirtieron.

En medio de este debate global sobre ChatGPT y la inteligencia artificial generativa y en el marco de su próxima visita a una universidad mexicana, Forbes México conversó en exclusiva con Gerd Lenohard, futurólogo, humanista, músico y autor de libros como Tecnología vs. Humanidad. De origen alemán, también ha pronunciado conferencias en todo el mundo sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana.

Según se describe a sí mismo, Gerd Leonhard “renuncia al optimismo tecnológico en favor del humanismo progresista”. En su libro Tecnología vs. Humanidad habla sobre el hellven, una contracción de hell: infierno y heaven: paraíso, donde confluyen los grandes beneficios de la tecnología y el riesgo de que éste nos deshumanice. A continuación la conversación.

En su libro Tecnología vs. Humanidad sugiere que vamos hacia un paraíso donde la tecnología mejorará nuestras vidas, pero al mismo tiempo plantea retos éticos y humanos que ésta conlleva. ¿El auge de la inteligencia artificial y el ChatGPT confirma este dilema? ¿Qué opina de esta nueva IA?

Bueno, he hecho muchos videos sobre ello. Pueden verlos en mi canal de YouTube. Creo que, básicamente, lo que está pasando aquí es que ChatGPT es una especie de momento Sputnik. Es como cuando los rusos lanzaron el satélite Sputnik y entonces todo el mundo quería ir a la Luna y eso es lo que tenemos ahora, Microsoft, Bing y todos los demás quieren ir a la Luna. Y así, este es un momento desencadenante, algo así como el iPhone moment en la inteligencia artificial. Sin embargo, sigue siendo sólo una inteligencia binaria.

Es una herramienta que podemos utilizar para hacer nuestras vidas más rápidas y más eficientes, y eso incluye mi propio trabajo: la investigación. No se acerca ni de lejos a la inteligencia humana y lo que más me preocupa es que acabemos teniendo mucho contenido sintético, artificial. Ya se trate de escritos o correos electrónicos o blogs o sitios web o videos e imágenes que son regurgitados, que no son originales, que son verdades a medias y que tienen sesgo y es una especie de gran efecto de contaminación. A veces digo que es un generador de pereza, nos hacen perezosos, así que estoy preocupado por esa parte de ella.

Creo que la historia general es que debemos tener cuidado con cuánto lo usamos, y debemos usarlo como una herramienta y no como un propósito. Una vez que se vuelva aún más inteligente, tendremos que hablar de la idea de una moratoria de la IA a nivel mundial que la mantenga segura y veraz, que creo que es el mayor reto de Chat GPT. No es más que un gran modelo lingüístico, un LLM, y por tanto su trabajo consiste en juntar trozos de frases basándose en la base de datos. No es consciente, no entiende lo que está diciendo, pero la gente se confundirá y se está confundiendo sobre lo real que es.

Se dice que la IA como ChatGPT eliminará ciertos empleos, pero creará otros. ¿Es esto completamente cierto? ¿Cómo imagina que será el trabajo a mediados de siglo, el trabajo que tendrán los niños de hoy?

Creo que la IA no eliminará trabajos, sino ciertas tareas, lo que significa ciertas rutinas, la mayoría de las que tenemos, y todo trabajo conlleva rutinas. Mi propio trabajo conlleva rutinas y esas rutinas son puramente lógicas como investigar, organizar una reunión, editar un video, transcribir un video. Los trabajos físicos rutinarios sucios, aburridos y peligrosos y los trabajos mentales rutinarios van a ser sustituidos por la IA en la próxima década. Ya sabes, paso a paso.

Así que, si tu trabajo es trabajar como un robot, un robot te quitará el trabajo. Sí, pero hay muy pocos trabajos que sean 100% como un robot. Como trabajar en una fábrica, por ejemplo, o tal vez en la minería. Creo que en realidad lo que está pasando es que la IA se hará cargo de nuestras rutinas y entonces nos liberará para crear más valor como humanos. Porque la IA es muy mala en todas las cosas que nos hacen humanos, como el juicio, la negociación, la comprensión, la empatía, la compasión, las cosas que más necesitamos en los negocios en realidad no es sólo la lógica. Son todas las otras cosas. Hablo bastante de esto.

Creo que tenemos que preocuparnos, si su país, por ejemplo, tal vez en México, tiene una gran cantidad de personas que hacen trabajos de rutina, el trabajo de los productos básicos, por ejemplo, centros de llamadas, la mayoría de ellos serán realizados por la IA. Tenemos que preocuparnos por crear una oportunidad para que esas personas hagan otra cosa, que se reciclen, y en general digo sobre la educación que no deberíamos hacer que nuestros hijos aprendan rutinas. Eso incluye rutinas técnicas y rutinas prácticas como la ingeniería, por ejemplo, o escribir código. Deberíamos hacer que nuestros hijos aprendan cosas que no son rutinarias, como la negociación o la creatividad. Así que siempre digo que no debemos dejar que nuestros hijos sólo estudien STEM, ya sabes, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, sino también HECI, humanidades, ética, creatividad e imaginación.

Las empresas tecnológicas están cada vez más implicadas en la educación de las nuevas generaciones, quieren que las universidades generen los perfiles que necesitan. ¿Cómo será la educación universitaria de los niños de hoy? ¿Más tecnología y menos humanidades?

Bueno, lo dudo mucho porque, de nuevo, la tecnología simple puede ser generada por máquinas ahora, y eso va a mejorar o empeorar mucho dependiendo de cómo se mire. Programar páginas web, escribir código. Quiero decir, puedo decirle a mi ordenador que escriba código por mí. Y seguro que habrá mucho más de eso. Puedo decirle a mi ordenador que haga cosas que antes solían hacer los tecnólogos y los programadores, los científicos, y por eso la educación tiene que prepararnos para el futuro, en el que utilizaremos una tecnología que quizá no seamos capaces de entender por nosotros mismos. Pero es sólo una herramienta que usamos, como un martillo. Y sería un completo error si nos centráramos demasiado en educar más científicos e ingenieros, porque tarde o temprano, esas herramientas estarán disponibles para cualquiera que sepa hablar o teclear. Y entonces, por supuesto, todavía tendremos que saber cómo mejorarlas.

Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es, en el ámbito de la educación, ser conscientes de que la mayoría de los puestos de trabajo dentro de 10 años ni siquiera existirán todavía. Eso significa que hay que inventar nuevos empleos, y nuestros hijos tendrán que inventar sus propios empleos. Muchos de esos empleos serán en la nube, en línea, en realidad virtual, en espacios virtuales y trabajos híbridos. Por lo tanto, nuestros hijos, en primer lugar y ante todo, tienen que entender cómo utilizar sus habilidades humanas, sus únicas habilidades humanas para aumentar sus futuras posibilidades de empleo.

Como he dicho en la respuesta anterior, si trabajas como un robot, un robot te quitará el trabajo, y yo lo ampliaría y diría que si aprendes como un robot, nunca tendrás trabajo. Desgraciadamente, gran parte de la educación actual consiste en aprender a ser un robot, y debemos volver a descubrir el genio y la creatividad. Estoy muy a favor de recuperar las humanidades, los deportes, las artes, la literatura, la ética, todas esas cosas que nos hacen humanos, porque al final, nuestro trabajo futuro es hacer lo que los robots no pueden, y hay bastantes. Pero no deberíamos competir con robots y máquinas en lógica y pura capacidad cerebral.

La ciencia ficción de los años 70, 80 y 90 es ahora una realidad. ¿Podría la Tierra, tal y como la conocemos hoy, acabar como en la película Blade Runner: humanos artificiales, tecnología extrema, medio ambiente destruido, colonias interplanetarias, capitalismo descontrolado…?

Es una buena pregunta. Me encanta Blade Runner. Bueno, básicamente creo que en este punto es nuestra elección definir el futuro porque si nos dejamos llevar cuando tenemos demasiada tecnología, podemos acabar en un mundo que se parezca mucho a Blade Runner, donde la tecnología dirija el espectáculo y tengamos todo sintético, gente sintética, medios de comunicación sintéticos, sueños sintéticos. Sí, esa es una preocupación muy fuerte y por eso creo que necesitamos legislación, regulación, contratos sociales, debate sobre lo que es humano y lo que no lo es y cómo podemos permanecer en control.

Creo que la cuestión final es cómo los humanos pueden mantener el control y yo estoy a favor de que los humanos mantengan el control. Así que es muy importante que, en los próximos 10 años, y es por eso que apoyo la carta abierta del The Future of Life Institute para tener una moratoria sobre la IA y una pausa para pensar en lo que es bueno para nosotros y lo que no lo es.

¿Es posible un escenario en el que la humanidad se derrumbe ante la tecnología? ¿Cuánto puede tardar?

Creo que puede ser una realidad en menos de 10 años si no estamos seguros de cómo vamos a colaborar a nivel global en inteligencia artificial, lo que significa que máquinas con un coeficiente intelectual de mil millones de máquinas conectadas entre sí podría acabar muy mal para nosotros. Por eso necesitamos seguridad, protocolos de seguridad, normas, colaboración global igual que tenemos en la nuclear, pero aún más barato hacer una IA que hacer, por supuesto, bombas nucleares, que es bastante sofisticado.

Por lo tanto, en un futuro próximo que va a ser la principal preocupación, ¿cómo evitar que la inteligencia artificial se apodere de nuestros medios de comunicación, nuestras comunicaciones y la difusión de mentiras en las redes sociales? Por lo tanto, la IA en muchos sentidos como ChatGPT podría ser 100 veces tan mala como las mentiras en las redes sociales y eso sería una especie de colapso social. No está tan lejos la posibilidad de que esto pueda suceder.

Las grandes empresas tecnológicas parecen controlarlo todo, incluso parecen estar por encima de las normativas y los gobiernos. ¿Dominan las grandes tecnologías en el mundo actual? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de su crecimiento descontrolado? ¿Pueden hundirse estas empresas?

Sí, creo que es un problema grave. En realidad, el principal problema es que se trata sobre todo de ingresos y de un crecimiento de proporciones económicas, y que nos centramos demasiado en los beneficios y el crecimiento sin fijarnos en los efectos secundarios. Personas, planeta, propósito y prosperidad, ese es más o menos el lema de mi trabajo.

Y creo que lo que vemos de nuevo en la IA, es que nos estamos precipitando en algo que tiene muchos efectos secundarios sin ninguna consideración de ello. Una vez más, los gobiernos están rezagados, tenemos que estar juntos en este debate como consumidores y pedir seguridad, normas, salvaguardias y este va a ser el tema más importante después del cambio climático.

El cambio climático es el reto inmediato, pero creo que podemos resolver este problema de la IA. Hablaré más de ello cuando esté en México, pero básicamente todo este debate sobre la IA está mostrando el camino hacia un mundo que podría llevar al colapso social si no tenemos cuidado. Personalmente, tengo una opinión más positiva al respecto, porque creo que somos capaces de hacerlo, pero ya es hora de que empecemos a trabajar en ello.

La digitalización y la tecnologización aceleradas de los últimos años tienen consecuencias biológicas para los seres humanos. Pondré un ejemplo: se dice que ha disminuido nuestra capacidad de atención y concentración debido a la exposición a las redes sociales ¿Qué opina de ello?

Creo que es cierto. Al mismo tiempo, yo diría que en realidad se trata de qué pautas tenemos y qué prioridades tenemos. Creo que lo que ha ocurrido realmente es que los medios de comunicación se han dejado llevar por este camino de convertirse en una máquina. Las redes sociales se basan principalmente en la inteligencia artificial, y eso también es cierto para TikTok y la IA, y no debemos dejar que los paradigmas de la tecnología dirijan nuestras vidas demasiado y creo que es realmente importante que nos alejemos.

Además, a veces digo que desconectarse es el nuevo lujo y nuestro cerebro es obviamente plástico, así que podemos volver a prestar más atención. Podemos entrenarnos para prestar más atención. Tenemos un desarrollo global hacia un mayor bienestar, una existencia más desconectada y un mayor rechazo de las redes sociales, así que no estoy seguro de las consecuencias biológicas, pero sin duda es un gran problema social que tenemos que analizar.

Por último, quiero decir que creo que el futuro es mejor de lo que pensamos. A pesar de todos estos problemas, estamos inventando muchas cosas geniales para resolver nuestros problemas prácticos. Ahora se trata de la política. Siempre digo que tenemos todas las herramientas, pero ¿tendremos el Telos, que es la palabra griega para sabiduría, comprensión, propósito?

