Fundación Mozilla lanza empresa de IA para dar batalla al chatGPT, de forma ‘confiable’

“¿Cómo mitigamos las desventajas de la tecnología para asegurarnos de que los valores humanos, el interés público y la democracia estén integrados en el sistema?”

Mozilla, la fuerza sin fines de lucro detrás del navegador Firefox, está lanzando una startup centrada en la IA con la misión de crear una alternativa confiable y de código abierto a los pesos pesados ​​emergentes como ChatGPT.

La compañía anunció recientemente que Moez Draief, ex director científico global de Capgemini Invent, encabezará la empresa, que cuenta con una inversión inicial de 30 millones de dólares de la Fundación Mozilla.

El presidente de la Fundación Mozilla, Mark Surman, habló con Forbes sobre la nueva empresa, llamada Mozilla.ai, en una amplia entrevista sobre las amenazas y la promesa de la nueva tecnología. También habló sobre cómo la empresa de 25 años abordará la IA de manera diferente.

“IA es lo que era la web hace 25 años”, dice. “Es el tejido de cómo hacemos las cosas”.

El riesgo no es solo que “el grupo muy pequeño de jugadores que controlan toda nuestra economía” se apresure a crear productos con consecuencias no deseadas, argumenta, sino que se centren únicamente en dónde pueden obtener ganancias. “Algunas de las empresas más grandes que la humanidad haya creado se están apresurando con toda esta innovación de IA para hacer aquello para lo que están diseñadas naturalmente, que es consolidar el control”.

Este no es un ámbito nuevo de discusión para Mozilla, que se ha centrado en generar discusión e innovación en torno a la IA durante los últimos años. La puesta en marcha también llega en un momento en que Microsoft, un importante inversor en Open AI, matriz de ChatGPT, despidió a un equipo clave de ética de IA.

¿Será feroz la competencia? Por supuesto. “Si volvieras a hace 25 años, cuando Mozilla comenzó y dijeras, ‘bueno, tienes este código fuente abierto de este navegador que ya no es popular’. Ve a vencer a la compañía de tecnología más grande del mundo”, te habrías reído de la sala. (En cambio) en realidad reabrió la web y de hecho condujo a la mayoría de las propiedades web y redes sociales modernas que tenemos hoy”.

Fundación Mozilla lanza empresa de IA para dar batalla al chatGPT, de forma ‘confiable’

“Necesitamos comenzar a desarrollar una tecnología deficiente que demuestre que la IA puede funcionar de manera diferente… algo que sea una alternativa independiente de hacia dónde se dirigen los grandes jugadores y eso es lo que será Mozilla.ai”.

“Somos activistas y pragmáticos, defensores y constructores de tecnología”, dijo Surman. “Nos apegamos a nuestra misión de mantener Internet abierto y accesible para todos y también convertirlo en algo que beneficie a la humanidad”.

Mozilla se unió en reacción a lo que el Departamento de Justicia determinó más tarde como un comportamiento monopolístico por parte de Microsoft al exigir a los fabricantes de PC que licenciaran e instalaran su navegador, Internet Explorer, como condición para usar su software.

Con el lanzamiento del código fuente del conjunto de navegadores Netscape, la comunidad de Mozilla creó un navegador gratuito e independiente, Firefox. Mozilla Corporation, una subsidiaria de la fundación sin fines de lucro que encabeza Surman, sigue siendo un desarrollador de navegadores, aplicaciones, códigos y herramientas gratuitos y de código abierto.

“Vimos las cosas maravillosas en términos de conexión humana, innovación y creatividad”, dice Surman sobre los primeros días de la web. “Lo que no vimos fueron los efectos secundarios de una Internet abierta sin restricciones: los monopolios, la desinformación alrededor democracia.”

El momento crucial para Surman y muchos otros al ver cómo Internet podría convertirse en un arma llegó hace casi una década, cuando Edward Snowden, un ex consultor de inteligencia informática y contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, filtró evidencia de que el gobierno de los Estados Unidos (EU) espiaba a sus propios ciudadanos.

Luego vinieron las revelaciones de que una empresa del Reino Unido llamada Cambridge Analytica obtuvo indebidamente datos de hasta 87 millones de personas en Facebook y los usó para crear perfiles de votantes utilizados para orientar anuncios políticos de Donald Trump, Ted Cruz y otros.

Lo que el mundo necesita ahora no es detener la innovación, sino implementar medidas de seguridad sensatas, más transparencia y más acceso. Lo compara con la seguridad alimentaria o los cinturones de seguridad.

Como académico, Surman, con sede en Toronto, dice que la Generación Z ya lo entiende. “Son increíblemente conscientes de que los algoritmos están ahí para manipularlos y tratar de engañarlos. Lo que realmente no tienen es una plataforma en la que puedan hacer algo más extremo en términos de leer un tipo diferente de algoritmo, creando un tipo diferente de empresa“.

Si el elenco actual de personajes permanece indiscutible, el peor de los casos de Surman no se parece tanto a The Terminator sino a The Matrix, pero es “increíblemente banal”.

En ese escenario, “tecnología que se vuelve cada vez más poderosa, las cosas están cada vez más automatizadas y son controladas por cada vez menos jugadores y todos caemos en un estado de pánico en el que debemos estar de acuerdo con las cosas. Todo se siente bien porque todos nos hemos ido”.

Por otra parte, dice, “el peor de los casos es que nos explotemos a nosotros mismos. Ciertamente creo que en un mundo donde hay un conflicto tremendo, la idea de que la IA ayude a acelerar a las personas que quieren armar la información y crear conflictos es muy posible. Alguien no tiene que ser Terminator, solo un tipo malo” con mejores herramientas.

O ponemos esas herramientas en manos de personas con motivaciones más inspiradoras. Habiendo desafiado a los gigantes antes, Surman conoce el poder que conlleva democratizar la tecnología y brindarle a las personas una plataforma para usarla.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

