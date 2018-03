Resulta inspirador conocer los grandes éxitos de los empresarios destacados del mundo, sin embargo, poco se habla y poco se sabe de las situaciones negativas que atraviesan dichos personajes para llegar a la cima. Los errores no deben ser motivo de vergüenza sino más bien considerarse como un medio de enriquecimiento en el ecosistema empresarial.

Según datos de la consultoría de negocios y estudios de mercado, Innovative Marketing & Consultants, si pudieran regresar el tiempo al día en qué decidieron emprender nueve de cada 10 empresarios lo volverían a hacer. Esto quiere decir que, a pesar de desaciertos y malas experiencias, ellos consideran que todo su esfuerzo ha valido la pena.

Aquí te presentamos los principales consejos de algunos emprendedores mexicanos que más de una vez tuvieron que aceptar sus fallas y hacer los cambios necesarios para encaminarse al éxito:

No te hagas todólogo

Es normal que con el afán de que todo salga perfecto el emprendedor haga más de lo que es capaz. Muchos confunden que involucrarse implica llevar a cabo todas las actividades de la organización cuando parte del éxito consiste principalmente en delegar.

Cesar Carranza Díaz, Director General de Riviera Publicidad nos comenta: “Querer hacerlo todo yo a larga me llevó a gastar más de lo que me quería ahorrar. Es necesario tener los conocimientos necesarios, soluciones probadas, asesoría de alto nivel y todo esto con especialistas para cada área”.

Evita parálisis por análisis

Muchos lo conocen como infoxicación. Planificar en exceso y contar con demasiados datos lejos de disminuir el riesgo en la toma de decisiones, lo incrementa. Con esto no se quiere decir que se omita la realización de un estudio de mercado muy por el contrario es lo mínimo con lo que se debe de tener antes de emprender.

Patricia Méndez Vázquez, directora de Dermabest, expresa: “El planear en exceso puede generarte la peor experiencia, ya que hay asuntos que van cambiando conforme avanza el proyecto y tienes que adaptarte rápidamente, de lo contrario te enfrentas a situaciones frustrantes y difíciles de controlar”.

Sé paciente en los procesos

Aunque muchas veces se desea avanzar rápido es importante estar conscientes de que no todos los tiempos dependen de nosotros. Apresurar demasiado las cosas muchas veces nos lleva a invertir de más y a repetir actividades que debieron quedar desde la primera vez.

Héctor Ignacio Ávila Martínez, Socio Fundador de Tezca Barbershop La Roma, comenta: “Consideré como error al principio no tener paciencia y no controlar mis emociones en la toma de decisiones, hay temas que se van solucionando, pero hay que ir desarrollando madurez y temple para que no nos ganen las circunstancias”.

Mantén una actitud mental positiva

Algunos te desearan buena suerte, otros buscaran detenerte. La gente que te quiere te hará dudar hasta de tu propia sombra, pero es importante que tu persistas y tengas en fe en que el éxito está en tus manos. Basta de quejarte de las condiciones socioeconómicas del país, está comprobado que en épocas de crisis los más grandes negocios nacen.

Ana Lucía García Flores, Coach Empresarial y Socio Fundador de DCD Consultoría, nos expresa: “México es la gente, y la gente es brillante y con ideas impresionantes. México ha puesto inversiones, hay incubadoras, aceleradoras, préstamos y apoyos a mujeres (en mi caso), todo dependerá de tus conocimientos y habilidades. Si tienes las agallas para enfrentar cada obstáculo, (porque son bastantes) las puertas se abren. Si sabes buscar, encontrarás los mecanismos para llevar tu emprendimiento a ganar”.

El error más grande es creerse incapaz de cometer errores, sencillamente es como dejar de ser humanos. Por eso se agradece la participación de los emprendedores que amablemente han compartido su experiencia.

Si quieres que trascienda tu sueño empresarial no llores por lo que sale mal, más bien sonríe por esa nueva inspiración que nace cada día en ti.

