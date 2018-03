A lo largo de sus más de tres décadas de existencia el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se ha caracterizado por ser uno de los impulsores de la cinematografía mexicana. Su robusta selección nacional le da lugar por igual a la comedia que intentará conquistar la taquilla que al documental íntimo que saldrá a conquistar festivales alrededor del mundo.

Es complicado seguirle el pulso a todas las cintas que se presentan, pocos días en el festival y los sesgos personales sólo lo complican más. Así es cómo no logré ver los largometrajes que se coronaron en el Premio Maguey (especialmente Restos del viento) o la posible mejor película mexicana del festival –que se proyectó como parte del programa de apoyo a trabajos inconclusos–, Ok, está bien.

Con eso dicho, aquí unas postales del cine mexicano que vendrá en los próximos años.

Un filósofo en la arena

PUBLICIDAD

¿Cómo conjugar la tradición humanista con el fanatismo por la corrida de toros? Esa es la pregunta básica con la que arranca este documental mexicano protagonizado por el filósofo francés Francis Wolff, quien ha dedicado una buena parte de su carrera a juntar ese par de temas que, de entrada, parecen incompatibles.

La cinta se entrega y responde a los deseos de Wolff, quien aparece retratado como un hombre inteligente y afable. Sus ideas, por momentos, parecen estar por encima del trabajo final de los directores Aarón Fernández y Jesús Muñoz, en el sentido de que las intenciones de los realizadores parecen quedarse cortas con los posibles alcances que intuye el filósofo.

Este es un documento indispensable para entender nuestro presente, buscar sentir empatía por el otro (sobre todo cuando sus ideas no concuerdan con las nuestras) y una carta de despedida a un mundo que no tiene lugar para ciertas tradiciones.

Los días más oscuros de nosotras

Este melodrama, dirigido por la joven directora Astrid Romero, tiene como tema central la manera en que la violencia, la maldad, nos persiguen toda la vida. Como una sombra de la que es imposible despegarse.

Una joven arquitecta (Sophie Alexander Katz) llega a Tijuana años después de haber abandonado la ciudad, sólo para encontrar que sus fantasmas siguen presentes alrededor suyo e incluso se manifiestan en las pocas “caras” nuevas que encuentra en su camino. Teniendo en cuenta la violencia vivida por el país en los últimos años, vale preguntarse cómo haremos para enfrentar a nuestros fantasmas como nación.

Nadie sabrá nunca

Otro retrato sobre la manera en que la violencia nos reprime, en este caso centrado en el machismo que sufre una joven mujer (Adriana Paz en una de las actuaciones más sólidas de su carrera) a manos de su pareja y la comunidad (semi rural) en que vive.

Nadie sabrá nunca es un compendio de las maneras de ser del macho mexicano, de sus inseguridades y complejos. Además, la intención de la cinta es mostrar cómo dichos mecanismos se mantienen vivos actualmente en nuestra sociedad, junto con las eternas promesas del político en turno asegurando un futuro mejor para todos en el país.

Asimismo, el largometraje es un curioso homenaje al western mediante los ojos de un niño que idealiza y adora a las maneras de los viejos vaqueros que salieron a buscar aventuras en el horizonte.

Mente revolver

Tres historias se cruzan en este crisol fronterizo: Mario Aburto (el mismo) sale de la cárcel en plena campaña electoral por la presidencia del país; un joven opta por convertirse en policía y termina como sicario; y una vagabunda encuentra un arma para después inmiscuirse en el tráfico de droga.

Está producción del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) se encuentra llena de ideas (algunas bastante sueltas) sobre cómo la violencia nos transforma, altera nuestras vidas y la percepción que tenemos de la realidad. Cada una de las acciones que suceden a lo largo de la rama tienen repercusiones en las vidas de todos. Cada bala crea olas que no podemos prever, su trayectoria tiene una ola expansiva de la que es complicado escapar.

The Best Thing You Can Do With Your Life

Siguiendo la larga tradición del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) de filmar documentales sobre miembros de la familia del realizador, la alemana Zita Effra nos lleva al interior de los Legionarios de Cristo buscando hacer las paces con la decisión de su hermano, quien años atrás optó por unirse a la organización religiosa.

Asistimos, pues, al viaje catártico de la directora y a un momento de apertura de los Legionarios de Cristo. ¿Por qué un joven decidiría dejar todo para seguirlos? Las respuestas están al interior de esos pasillos ordenados, limpios y parcos, donde los seminaristas realizan sus labores con una sonrisa en la cara.

La lucha al interior de The Best Thing You Can Do With Your Life tiene que ver con la manera en tomamos de manera positiva aquellas determinaciones que no nos involucran como personas. Aceptación, aun en el desacuerdo.

Tiempo compartido

La nueva película de Sebastián Hoffman es una comedia de humor negro (en ocasiones negrísimo) donde, de manera contraria a Haley (su primer largometraje), las personas retratadas se descomponen de manera interna hasta caer por la fragilidad de su espíritu. Ambientado en un paradisiaco destino turístico, Hoffman reflexiona sobre los engaños en que el capitalismo nos sumerge, aprovechando nuestra soledad para convertirnos en esclavos de necesidades vacías.

La música sutilmente desconcertante (del italiano Giorgio Giampà) y la fotografía saturada (Matias Penachino) son clave para crear esta atmósfera de constante tensión plástica. Hoffman ha creado un relato, perturbador a ratos, sobre la locura que nuestro modo de vida nos provoca. El mundo que nos rodea, creado por nosotros e impuesto socialmente, es frágil. Está a un imprevisto de distancia de volverse hostil, impersonal y solitario.

Sin duda, Tiempo compartido es una de las cintas mexicanas imperdibles del 2018.

Contacto:

Twitter: @pazespa

Tumblr: pazespa

Página web: Butacaancha.com

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.