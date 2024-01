Un nuevo parque temático de Universal Orlando que se inaugurará el próximo año incluirá una mirada retrospectiva a la historia del universo de Harry Potter, un mundo temático de Super Nintendo, una aldea vikinga basada en “Cómo entrenar a tu dragón” y el área de Frankenstein.

HECHOS CLAVE

Universal Orlando Resort reveló el martes detalles del nuevo parque Universal Epic Universe que incluirá cinco nuevos “mundos”, tres hoteles y restaurantes entre sus más de 50 atracciones.

La nueva incorporación al ultra popular Mundo Mágico de Harry Potter de Universal Orlando enviará a los visitantes al pasado para experimentar el Ministerio de Magia tal como se ve en el París de los años 20, inspirado en la franquicia “Animales Fantásticos”, y en el Londres de los 90, cuando Harry, Ron y Hermione lo habría sabido por los libros de “Harry Potter”, el primero de los cuales se publicó en 1997.

Super Nintendo World se basará en el éxito de “The Super Mario Bros. Movie” y verá a los visitantes ingresar a través de un icónico tubo verde a un paseo en Mario Kart y otras atracciones, y a la Isla de Berk basada en “Cómo entrenar a tu dragón”. ”contará con atracciones con temática vikinga, dice la compañía.

El área del Universo Oscuro del parque parece cambiar de género al científico loco de la novela “Frankenstein” de Mary Shelley de 1818, y se basará en los experimentos de la Dra. Victoria Frankenstein en un “mundo de mitos y misterios”.

Las nuevas atracciones incluyen Celestial Park, un área natural que cuenta con jardines, canales y una montaña rusa inspirada en constelaciones.

Lee más: Desenmascarando el mito de la descentralización de los criptoactivos

Esto es lo que sabemos del nuevo parque temático con Mario Bros y Harry Potter en Orlando

Se abrirán tres nuevos hoteles, incluido un hotel con temática galáctica, un resort inspirado en los “diversos elementos planetarios del universo” y el Universal Helios Grand Hotel de 500 habitaciones que cuenta con una entrada exclusiva al Celestial Park.

Un nuevo parque temático llamado Universal Epic Universe abrirá sus puertas en 2025. UNIVERSAL ORLANDO RESORT

EL GRAN NÚMERO

62 mph. Así de rápido viajarán los pasajeros en una nueva montaña rusa de Starfall Racers en Celestial Park.

ANTECEDENTES CLAVE

Universal abrió su primer destino de parque temático, Universal Studios Hollywood en California, en 1964. Se expandió a Orlando en 1990 con Universal Studios Florida y ahora incluye el parque temático Islands of Adventure y Universal CityWalk, que lleva a los visitantes a los dos parques. Actualmente hay seis hoteles y complejos turísticos de Universal que prestan servicios en los parques de Florida, y se estima que 21,7 millones de personas los visitaron en 2022. Los parques temáticos de la empresa matriz de Universal, Comcast, generaron unos 7.500 millones de dólares en ingresos en 2022, un 49% más que el año anterior afectado por Covid. El Mundo Mágico de Harry Potter ha sido la pieza central innegable de las atracciones de Universal en Florida desde que abrió por primera vez en 2010 y se expandió en 2014. La asistencia a los parques de Universal aumentó en un promedio del 32,1% en los años posteriores a la apertura del Mundo Mágico. La atracción Hagrid’s Magical Creatures Motorcycle Adventure es la montaña rusa más larga de Florida y, en el momento de su inauguración en 2019, era la montaña rusa más cara jamás construida con un costo de 300 millones de dólares. Hoy en día, ese título es propiedad de Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, que se inauguró en 2022 en el cercano parque EPCOT de la competencia de Disney.

TANGENTE

Mark Woodbury, director ejecutivo de Universal Destinations & Experiences, dijo en septiembre que Epic Universe sería “el parque tecnológicamente más avanzado que jamás hayamos creado”. Dijo que el parque utilizará reconocimiento facial, tecnología de validación de fotografías y tecnología robótica de drones para llevar la experiencia de visitar un parque “a un nivel completamente nuevo”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber de ‘Telepathy’, el nuevo chip cerebral de Neuralink, propiedad de Musk