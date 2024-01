Desenmascarando el mito de la descentralización de los criptoactivos

El 2 de noviembre, a los titulares de una criptomoneda llamada token de la red Aragón se les comunicó que iban a cobrar sus inversiones, les gustara o no. Los tokens fueron emitidos por la Asociación Aragón, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Zug (Suiza) que elabora software que ayuda a gestionar 7,500 organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) que gestionan la asombrosa cifra de 25,000 millones de dólares en criptoactivos. Aragon también puso en marcha su propia DAO con el noble aunque quijotesco objetivo de crear un sistema judicial para resolver disputas en el mundo en línea, y los titulares de ANT, como se conoce el token, serían elegibles para ser miembros del jurado.

El concepto llamó la atención del capitalista de riesgo Tim Draper, cuyo Draper Associates compró 1 millón de dólares en tokens en febrero de 2020. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico para este artículo, pero Tim Draper dijo en Twitter en ese momento que esta “nueva forma de gobernar de Aragón” era “muy emocionante.”

Todavía puede serlo, pero los titulares de ANT no van a formar parte de ello. Los están echando a patadas porque la Asociación Aragón, abanderada de las finanzas descentralizadas, hizo algo muy centralizado: decidió unilateralmente poner sus activos fuera del alcance de los activistas corporativos. Un grupo que incluía al fondo de cobertura Arca Investments quería cerrar la brecha entre los aproximadamente 200 millones de dólares que Aragón tenía en activos a principios de mayo y el valor de mercado de 123 millones de dólares de ANT, que cotizaba a poco más de 3 dólares por token en ese momento y 2 dólares apenas dos meses antes. Arca no respondió a una solicitud de comentarios enviada a través de su sitio web.

Ante el temor de que los inversores pudieran llegar a controlar más del 50% de los votos, la asociación ofreció una recompra de 0.0025376 éter, unos 5.76 dólares, y los titulares tienen 12 meses -hasta noviembre de este año- para cobrar. El acuerdo supondrá que al menos 11 millones de dólares, y posiblemente mucho más, se destinarán a una empresa sucesora sin ánimo de lucro creada por Aragon. Aragon no respondió a las solicitudes de comentarios.

Es posible que la historia no quede ahí. Titulares de ANT descontentos consiguieron hacerse con 300,000 dólares en la DAO y los han utilizado para contratar a un bufete de abogados que podría oponerse a la estrategia de Aragon.

La descentralización es un medio para alcanzar un fin, no el fin en sí mismo”.Anthony Leutenegger, Consejero Delegado de Aragon X

Si todo esto parece el colmo de la cultura del atraco corporativo de Wall Street en 1980, es porque lo es. La historia de Aragon ilustra que la descentralización de las finanzas y la gobernanza, donde las decisiones son tomadas por un gran número de individuos en lugar de un puñado de grandes organizaciones, podría no ser más que una quimera utópica.

La descentralización es “lo que tienes que hacer si te dedicas a las criptomonedas para atraer a nuevos inversores y conseguir más legitimidad”, afirma Camila Russo, fundadora de la publicación The Defiant, centrada en las finanzas descentralizadas. Gran parte del negocio de las criptodivisas no hace más que imitar lo que ya existe en las finanzas tradicionales, pero con una seductora narrativa de alta tecnología.

Fundada en 2016, la Asociación Aragonesa pretendía ser una “jurisdicción digital gobernada por tokens”, según su libro blanco, una especie de constitución para criptoproyectos. Su objetivo era crear un “tribunal descentralizado” para gestionar los conflictos de los usuarios más allá de lo programable en contratos inteligentes, los acuerdos autoejecutables que son la base de las finanzas descentralizadas. Entre los clientes de su software de gestión se encontraban Lido, el servicio dominante de apuestas criptográficas, y el proveedor de metaversos Decentraland.

La asociación recaudó 25 millones de dólares a través de la venta del token ANT en mayo de 2017, seguido de un manifiesto que declaraba que crearía tecnología libre y de código abierto para permitir la gestión de DAOs como parte de su “lucha por la libertad.” Pero no fue hasta enero de 2023 cuando se lanzó la DAO Aragón, con la intención de que se convirtiera en el órgano de gobierno de la organización y en el guardián de sus fondos -incluidos los ingresos de la venta de ANT, que aún estaban en manos de la asociación-.

A lo largo de ese año, el objetivo fue trasladar poco a poco los activos a la DAO, afirma una fuente familiarizada con el funcionamiento interno de la organización. “Había presión tanto interna como externa para ser una DAO que construyera tecnología para DAOs”.

Irónicamente, el proveedor de tecnología de votación para organizaciones descentralizadas descubrió que la descentralización completa no era necesariamente eficiente. “Estamos tan obsesionados con esta única vía de tratar de descentralizar”, dice Anthony Leutenegger, CEO de Aragon X, una nueva empresa formada por el equipo de desarrollo de DAO. “La descentralización es un medio para un fin, no el fin en sí mismo”.

Leutenegger afirma que Aragon X se reestructurará en una empresa tradicional sin ánimo de lucro con sede en Suiza en noviembre, cuando finalice el periodo de canje de los tokens ANT.

La justificación de la empresa para forzar la salida de los titulares de ANT fue que la legislación suiza así lo exigía. Describiendo a los activistas como “un grupo coordinado”, la asociación dijo en una entrada de blog el 9 de mayo. “Las pruebas indican que su implicación tiene como objetivo extraer valor de Aragón para obtener beneficios financieros. La tesorería de Aragón se estableció con la misión explícita de apoyar a los constructores para avanzar en la infraestructura de gobernanza descentralizada.”

La intención era hacer de ANT un token de utilidad bajo las regulaciones suizas, con el propósito declarado de “proporcionar a los titulares del token una participación de gobernanza descentralizada sin permisos, sin confianza y resistente a la censura en el trabajo hacia la misión del proyecto Aragón.” Convertir la misión social en una empresa con fines de lucro, Aragón sostiene, y que podría “dar lugar a acciones de aplicación regulatoria.”

Por su parte, Arca dijo en una carta abierta que mientras que los objetivos de Aragón son “ambiciosos y nobles” que “con el fin de desbloquear la utilidad futura y el valor de gobierno, debe haber un reconocimiento del valor financiero o el riesgo de disolución.” Propuso a Aragón comprar tokens ANT para hacer subir su precio, de forma similar a una recompra de acciones en el mercado de renta variable.

Arca acabó consiguiendo la recompra que buscaba pero encontró los términos “agridulces”. El acuerdo proporciona 11 millones de dólares para financiar una nueva organización sin ánimo de lucro que asumirá la posición prevista de la DAO, pero si algún ANT no es licitado en noviembre, pierde su valor y Aragon se queda con los fondos. Arca calculó en una publicación de noviembre en su sitio web que entre el 25 y el 35 por ciento de los tokens en circulación no se canjearían, lo que dejaría entre 43,5 y 61,4 millones de dólares de activos para la nueva empresa. Más de la mitad de los tokens ANT, unos 17,4 millones, habían sido entregados hasta la fecha, según datos de DuneAnalytics.

La disputa con Arca se produjo justo después de que la Asociación de Aragón transfiriera los primeros fondos a la DAO de Aragón, por un total de 300.000 dólares. Los titulares de ANT restantes optaron por contratar a Patagon Management, una empresa de inversión con un historial de litigios contra equipos fundadores de DAO, y concederle los 300.000 dólares, con vistas a emprender negociaciones o acciones legales contra Aragón. Los tokens ANT sustraídos de la DAO estaban “siendo tomados a expensas directas de los inversores sin ninguna base legal”, publicó en X Patagon, que no respondió a las peticiones de comentarios. “En nuestra opinión, se trata de un robo empapelado y embellecido”.

La descentralización ha sido la filosofía que ha impulsado a miles de emprendedores y desarrolladores desde la introducción del bitcoin, la primera criptomoneda, en 2008. Satoshi Nakamoto, su misterioso creador cuya identidad se discute, imaginó un sistema de pago entre iguales que se basaría en pruebas criptográficas para validar las transacciones, sustituyendo a intermediarios como bancos y brokers.

Ese concepto dio lugar a toda una industria, con criptomonedas que ahora valen casi 1,7 billones de dólares, que se basa en libros de contabilidad distribuidos para intercambiar, rastrear y establecer la propiedad de activos, desde activos físicos como metales preciosos y bienes inmuebles hasta el propio dinero digital. Empresas como JPMorgan, Samsung y Tencent utilizan la tecnología subyacente de la cadena de bloques en la gestión de la cadena de suministro, la seguridad de los datos y la verificación de la identidad digital.

Según PitchBook, en 2021 y 2022, en el punto álgido de la última racha alcista de las criptomonedas, los inversores de capital riesgo invirtieron casi 50.000 millones de dólares en la economía basada en blockchain.

Ahora bien, hay que preguntarse cómo acabaron estas empresas con tanta deuda en primer lugar, y la respuesta sencilla sería altos rendimientos.

“Las partes que acuerdan realizar transacciones de forma abierta y transparente en la cadena de bloques, en contraposición a los acuerdos de trastienda de actores financieros opacos, humanos y potencialmente conflictivos, es la visión por la que deberíamos esforzarnos, en lugar de aferrarnos a sistemas financieros centralizados ineficientes”, escribió Dan Morehead, fundador y socio gerente del fondo de cobertura centrado en la cadena de bloques Pantera Capital, en una carta de julio de 2022, en la que sostenía que las finanzas descentralizadas, o DeFi, ofrecían mejores protecciones a los inversores que las empresas gestionadas de forma centralizada.

Sin embargo, casi al mismo tiempo, el criptocorredor Voyager y la empresa de préstamos digitales Celsius se declararon en quiebra en medio del desplome de los precios de las criptomonedas, que alteró sus modelos de negocio. Morehead considera que los fracasos son un punto fuerte de DeFi -en el caso de Celsius, por ejemplo, la empresa se vio obligada por contratos inteligentes a pagar los préstamos a los prestamistas para preservar la garantía-, pero una opinión contraria sería que los acuerdos automatizados inflexibles que no permiten condiciones cambiantes no son la forma de dirigir una industria.

Ahora, hay que preguntarse cómo estas empresas acabaron con más deuda de la que podían manejar en primer lugar, y la respuesta simple sería altos rendimientos. En la época en que los bancos y sus rivales neobancos ofrecían tipos del 4-5% en cuentas de ahorro de alto rendimiento, los prestamistas de DeFi pagaban hasta un 20%.

Pero una serie de hackeos y crisis tanto en DeFi como en el sector en general, que culminó con el colapso de FTX de Sam Bankman-Fried en noviembre de 2023, puso nerviosos a los inversores. Según el agregador de datos DeFi Llama, la cantidad de criptomonedas en proyectos de DeFi asciende ahora a 54.700 millones de dólares, por debajo de la de un banco regional de tamaño medio, frente a un máximo de unos 179.000 millones de dólares en noviembre de 2021. Aunque el descenso puede atribuirse principalmente a la caída de los precios de las criptodivisas, también es cierto que el aumento de los tipos de interés en activos de bajo riesgo, como los bonos del Tesoro, a medida que los gobiernos retiran el apoyo a sus mercados relacionado con la pandemia, está disminuyendo el atractivo de DeFi.

Un problema mayor es que el concepto de descentralización parece mejor en la teoría que en la práctica. Una de las razones es que los proyectos de blockchain pueden ser secuestrados si una sola entidad o un grupo de aliados controla más de la mitad de la potencia de cálculo o los derechos para validar las transacciones de la red. En este escenario, conocido como ataque del 51%, los malos actores podrían impedir nuevas transacciones o revertir las ya liquidadas, o podrían enviar los mismos tokens a múltiples destinatarios, lo que potencialmente sería fatal para toda la blockchain.

Aragon sugirió que algo similar ocurrió cuando transfirió su primer lote de tokens ANT a su DAO, diciendo en su entrada de blog del 9 de mayo que había sufrido un “ataque coordinado de ingeniería social y del 51%.” Esto no es exactamente lo mismo que un ataque de este tipo en una blockchain porque las DAO están destinadas a ser gobernadas sus titulares de tokens, pero la decisión de Aragón de tomar el asunto en sus propias manos para satisfacer lo que considera requisitos legales muestra cómo las preocupaciones del mundo real pueden limitar la descentralización pura.

“La descentralización total en DeFi es ilusoria”, escribieron economistas del Banco de Pagos Internacionales (BPI) en una revisión de 2021 de la industria. “Las plataformas DeFi tienen un elemento de centralización, que normalmente gira en torno a los titulares de ‘tokens de gobernanza’ (a menudo desarrolladores de plataformas) que votan sobre las propuestas, no muy diferente de los accionistas corporativos.”

Las decisiones sobre grandes proyectos DeFi, afirma, no suelen aprobarse sin el apoyo de sus fundadores y financiadores. Andre Cronje, fundador de Yearn.Finance, un robo-asesor de yield farming, declaró a Forbes en 2022. “Por mucho que se hable de descentralización, a menos que se respalde no habrá aprobación”.

Ese año, investigadores de la Universidad de Luxemburgo hicieron un estudio sobre el voto tokenizado en nueve grandes proyectos DeFi y descubrieron que los derechos “están muy concentrados” y su ejercicio “es muy bajo”.

A diferencia de la votación de acciones ordinarias, no existe un mandato para notificar a los titulares de tokens las próximas votaciones, y para aquellos que almacenan sus tokens DeFi en bolsas como Coinbase ni siquiera hay un mecanismo que permita votar.

“DeFi ha evolucionado de una manera mucho más centralizada de lo esperado”, dice Russo de The Defiant. “Se observa esta centralización en la gobernanza (normalmente un pequeño equipo toma la mayoría de las decisiones), en la distribución de la propiedad de los tokens: la mayoría de los tokens son propiedad de equipos y de unos pocos inversores privados. Luego hay una especie de centralización técnica, como la presencia de puertas traseras en los contratos inteligentes.”

Pero “este teatro de la descentralización no es necesario”, añade. “Creo que todo el mundo puede entender que hay una progresión hacia este ideal de descentralización” y que “no se puede estar totalmente descentralizado desde el principio. Yo sólo presionaría para que todos estos protocolos fueran más francos sobre su grado de centralización. Hay una forma de crecer de forma más transparente”.

En junio, un juez estadounidense concedió una sentencia en rebeldía a favor de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) contra el colectivo descentralizado Ooki DAO, dictaminando que era una “persona” según la ley y, por tanto, responsable de operar ilegalmente una plataforma de negociación y actuar ilícitamente como agente de futuros. La organización fue condenada a pagar 643.542 dólares y a cerrar.

“Los fundadores crearon la DAO Ooki con un propósito evasivo y con el objetivo explícito de operar una plataforma de negociación ilegal sin responsabilidad legal”, dijo Ian McGinley, director de cumplimiento de la CFTC. “Esta decisión debe servir como una llamada de atención a cualquiera que crea que puede eludir la ley mediante la adopción de una estructura DAO, con la intención de aislarse de la aplicación de la ley y, en última instancia, poner en riesgo al público.”

Ninguno de los miembros de la DAO ha respondido a la citación ni ha comparecido ante el tribunal, y los fundadores de la organización predecesora bZeroX -identificados en una sentencia en rebeldía como Tom Bean y Kyle Kistner- no han respondido a una solicitud de comentarios.

Múltiples escritos amicus curiae presentados en nombre de Ooki argumentaban que las DAO no deberían tratarse como una entidad singular. “La razón por la que el amicus era tan importante es que si un miembro de una DAO da un paso al frente y dice ‘Eh, yo soy miembro de la DAO, quiero defender esto’, se está poniendo en el punto de mira”, dice Gabriel Shapiro, un abogado que participó en la presentación de uno de los escritos en apoyo de Ooki. Y lo que es más importante, añade, “el 100% de DeFi sería ilegal según el razonamiento de la CFTC. ¿Por qué? Bueno, casi todo el DeFi implica margen, financiación o apalancamiento”.

Más allá de los DAO, las autoridades también han ido tras el software de código abierto como el mezclador de criptomonedas Tornado Cash, que permite a los usuarios ocultar transacciones digitales. En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó el servicio, alegando que se había utilizado para lavar más de 7 mil millones en moneda virtual desde su creación en 2019, incluidos 455 millones presuntamente robados por hackers norcoreanos. Pocos días después, las autoridades holandesas detuvieron a uno de los presuntos fundadores de Tornado, Alexey Pertsev, por cargos de blanqueo de capitales. Permanece en Holanda, donde su juicio está previsto para marzo.

Al año siguiente, los fiscales estadounidenses acusaron a otros dos desarrolladores de Tornado, Roman Semenov y Roman Storm. Mientras que Semenov está prófugo y se cree que se encuentra en Dubai, según la empresa de análisis de blockchain Elliptic, Storm está bajo arresto domiciliario en su casa de Washington, según ha informado Coindesk. Su juicio está previsto para septiembre.

El 22 de enero, Storm publicó un vídeo en X en el que pedía donaciones que ayudaran a financiar su defensa y la de Pertsev. “Mi equipo jurídico y yo vamos a presentar una defensa sólida en el juicio, no sólo por el bien de mi familia, sino por el de los futuros desarrolladores de software y la privacidad financiera”, declaró Storm. La campaña titulada “El código abierto no es un delito” ya ha recaudado más de 500,000 dólares. Storm y Semenov no han respondido a las solicitudes de comentarios.

También en este caso, la industria ha reaccionado. “La acción de la OFAC sienta un nuevo precedente peligroso que excede drásticamente su autoridad y pone en peligro el derecho a la privacidad de los estadounidenses respetuosos de la ley”, dijo Marisa Coppel, abogada principal de la Asociación Blockchain sin fines de lucro, en una declaración que acompaña el segundo escrito de la organización en apoyo de Tornado Cash. “La OFAC debe ver a Tornado Cash como lo que es: una herramienta que puede ser utilizada por cualquiera. En lugar de sancionar una herramienta con un propósito lícito, la OFAC debe seguir centrándose en los malos actores que hacen un uso indebido de tales herramientas.”

A pesar de los contratiempos internos y el empuje regulador, los sistemas descentralizados siguen siendo populares en el mundo de las criptodivisas.

La descentralización ha sido más bien “un medio para llegar a un fin: ¿qué puedes hacer como desarrollador basándote en estas nuevas plataformas que no hubieras podido hacer antes?”, se pregunta Austin Green, cofundador de la plataforma de gobernanza de blockchain Llama. Después de todo, “la única forma de llegar a las mejores estructuras organizativas es probar muchas cosas diferentes y ver qué funciona y qué no”.

Will Papper, cofundador de Syndicate, proveedor de infraestructuras para productos de Internet basados en blockchain, afirma: “Si lo miramos a muy largo plazo, la tecnología descentralizada siempre será menos eficiente y menos utilizable que sus homólogas centralizadas. A fin de cuentas, almacenar datos en un sistema de confianza, como la base de datos, siempre será más eficiente que hacerlo en 10,000 nodos ampliamente distribuidos.

“Pero si aprovechamos sus ventajas, llegaremos a un punto en el que creo que los inconvenientes se harán menos notables y las ventajas estarán mucho más presentes. Si codificamos ciertas garantías, como la capacidad de no cambiar las tarifas de la noche a la mañana, habremos creado un mundo mejor.”

