Urgen a impulsar industria química para no frenar el nearshoring

El estancamiento y rezago en el desarrollo de la química y petroquímica de México es un factor que puede afectar a la relocalización de las empresas que apuestan por el nearshoring, pues 95% de las cadenas de productivas requiere de algún insumo de esta industria.

Miguel Benedetto, director general de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), señaló que es posible que muchas industrias no quieran aterrizar a México si van a tener que depender de proveeduría fuera del país.

“Hoy vemos que las grandes potencias económicas a nivel mundial, China, la Unión Europea, en sus diferentes países, Japón e India tienen industrias químicas relevantes, de tal manera que son el motor que permite anclar el resto de las cadenas productivas y esa es precisamente el rol que nosotros queremos jugar, teniendo en consideración el nearshoring”, dijo Benedetto en su participación en la Convención Nacional Petrolera organizada por la Amexhi.

El director de la ANIQ destacó que el 70% de las necesidades químicas y petroquímicas de México se importa fundamentalmente de los Estados Unidos por falta de materia prima en el país.

“Es una paradoja porque somos un país rico en petróleo y en gas, lamentablemente no lo estamos utilizando con todo el potencial y por otra parte, pues, lo mencionaban, sin energía no hay economía, pues sin química no hay cadenas productivas”, comentó.

Benedetto consideró que se debe tener una articulación entre el sector público y privado para lograr una industria química y petroquímica competitiva.

“A México le conviene un Pemex fuerte en toda la cadena, incluida la petroquímica y eso garantiza una proveeduría confiable para que el sector privado podamos realmente articularnos e ir de la mano”, apuntó.

Lee: Nearshoring impulsará el consumo de acero: en México crecerá más que en Latam

Agregó que hoy el único sector industrial establecido formalmente en el sureste es la industria química en su polo de desarrollo de Coatzacoalcos, pues hay agricultura y ganadería, pero no hay sector industrial fuera de estos 3 que realmente pueda articular.

“Lamentablemente tenemos el 70% de los activos en Coatzacoalcos parados por falta de materia prima”.

Benedetto dijo que no están viendo que a Pemex se le esté orientando para fortalecer su parte de petroquímica como sí lo están haciendo en petróleo y gas. A la fecha la producción de insumos químicos y petroquímicos de la empresa productiva del Estados es de cero, advirtió.

Otro cuello de botella que el directivo de la ANIQ ve es el rezago en trámites de la Cofepris, gran parte de los productos de la industria están regulados por esta instancia.

“Ustedes vieron el anuncio de hace unas semanas, en donde dicen ‘oye, pues tenemos más de 10,000 trámites. Mi capacidad es de 500 al año, te toca en 20 años’. ¿Para qué quieres un permiso que te lo van a dar en 20 años? Es más ni siquiera inicias y si ya está la planta operando, pues tienes un problema, pero si eres un nuevo inversionista, ya no fuimos opción, (…) somos una de muchas opciones, hoy tendremos la ubicación geográfica, estaremos muy cerquita de Estados Unidos, pero Canadá también lo tiene”, puntualizó.

¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos y recibe la información más destacada