Urgen a que UE y Latam hagan reflexión interna sobre democracia

EFE.- La Unión Europea (UE) y Latinoamérica (Latam) tienen que hacer una “reflexión interna” de la situación de la democracia en ambas regiones, porque hay países “donde se cuestionan sus fundamentos”, según el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

“Existe un cuestionamiento respecto a cómo funcionan las instituciones políticas y cuán inclusivas son, además de una sensación de malestar que tiene que ver con el desempeño y la persistencia de los problemas, como la pobreza y la desigualdad en el caso de América Latina”, apuntó este miércoles en Madrid durante el diálogo “Unión Europea, América Latina y el Caribe: Un futuro de valores compartidos”

En el coloquio, organizado por Club de Madrid en colaboración con el Ministerio español de Asuntos Exteriores, Allamand planteó el futuro de los lazos entre Latinoamérica y Europa con razones para “fortalecer esta relación bilateral”, como trabajar en una “agenda común”, la convergencia de intereses y la “reconfiguración” global.

“No sabemos qué fisonomía tendrá el orden internacional y, en consecuencia, los distintos actores deben participar en esta reconfiguración con sus aliados naturales. Entre Europa y América Latina esa afinidad existe porque hay un proyecto compartido. En lo político, la democracia; en lo económico, la prosperidad y en lo social, la equidad”, señaló el exministro chileno.

Para Danilo Türk, expresidente de Eslovenia (2007-2012) y actual presidente del Club de Madrid, la Unión Europea “necesita socios” para desarrollar “alianzas productivas”, y evitar parecer “introvertida o interesada solamente en sus vecinos más cercanos geográficamente”.

“La Unión Europea no es la dueña de la democracia y no debe sermonear a nadie sobre qué es la democracia. Cada país es diferente, hay divergencias, no todos van a progresar al mismo tiempo”, explicó Türk.

Lee: Ministros de Agricultura del G20 abordan la seguridad alimentaria

UE y Latam deben hacer ‘reflexión interna’ sobre democracia: Segib

También puso sobre la mesa la posibilidad de organizar un foro con la sociedad civil y que junte a las principales organizaciones de Latinoamérica para abordar “temas fundamentales” de cara a la futura cumbre con la Unión Europea en 2023.

Por su parte, la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa describió la situación actual como una “suerte de letargo” en la que se requiere “un fuerte despegue” entre las dos regiones, por ejemplo, en cuanto a su relación económica y la importancia de los activos de Latinoamérica.

“El 27% de los bosques y de la tierra cultivable del planeta están allí, así como el 30% del agua dulce del mundo. América Latina es crucial para satisfacer la demanda de los minerales llamados ‘críticos’ y necesarios para las nuevas tecnologías, como el litio, el cobalto y el cobre”, comentó.

En representación del país que preside este semestre el Consejo europeo, el embajador de la República Checa en Madrid, Ivan Jancarek, aseguró que “apoyan las iniciativas de España” para identificar relaciones con los países latinoamericanos de cara a su futura presidencia europea, en 2023, y destacó a América Latina como un socio “muy cercano” a la UE.

“Desafortunadamente, y como resultado de la crisis financiera y la pandemia, nuestros caminos se han desviado parcialmente en la última década. Creo que la guerra en Ucrania ha sido la que nos ha devuelto a la realidad y nos ha hecho buscar la forma de unirnos más. Si no tenemos valores compartidos no podremos seguir adelante”, insistió Jancarek.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado