Urge aplanar la curva… pero de desempleo en México

El pasado 6 de abril, las autoridades sanitarias del país reportaron 3,441 casos confirmados de contagio por el coronavirus Covid-19; el mismo día, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, anunciaba que en tres semanas se habían perdido 346,878 empleos.

Aunque las datos y su importancia no son comparables, sí es urgente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se enfoque en reducir la curva ascendente de desempleo en el país, consideró Rogelio Gómez Hermosillo, director de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Esta curva tiene que aplanarse, se tienen que tomar medidas, no se puede dejar que la gente se vaya a la calle simplemente sin nada, porque tampoco vamos a poder enfrentar la situación de aislamiento, no se van a poder asumir medidas sanitarias si la gente no cuenta con un ingreso”, advierte el representante del colectivo de organizaciones.

En conferencia de prensa virtual, el especialista advirtió que el aumento de apoyos a través de programas sociales de este gobierno no es suficiente ni efectivo para subsanar el desempleo.

“Los programas sociales que hay en México no fueron creados para este propósito, son becas para los niños de primaria, de 800 pesos al mes, eso es el costo de la canasta básica para una persona por una semana, o el apoyo para adultos mayores; son buenos, pero claramente no resuelve esto que estamos viviendo y no va a aplanar curva de caída de empleos”, apuntó.

En ese sentido, la propuesta de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es la entrega de apoyos económicos directos a personas que se quedaron sin ingresos y subsidios a empresas que hayan reducido sus ingresos a cero, condicionado a que se destine de forma íntegra a mantener la planta productiva y el pago de nómina.

“No se trata de apoyar a las empresas, al empleo, las personas que viven de su trabajo y por otro lado mucha gente que trabaja por su cuenta o que ya perdió el trabajo que requiere transferencia de ingreso”, apuntó.

