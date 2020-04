Emergencia laboral: el Covid-19 desnuda el precario mercado laboral mexicano 

Atender el llamado de las autoridades sanitarias federales de permanecer en casa para contener la propagación del coronavirus Covid-19 en México, representa para buena parte de la población la disminución de sus ingresos o la pérdida total de su empleo.

No sólo se trata de los trabajadores informales, sino de aquellos que aunque están integrados en una empresa no ganan lo suficiente para vivir o mantener a su familia, los que no cuentan con un contrato estable o aquellos que no están afiliados a la seguridad social por prestar servicios bajo esquemas “legales” que no garantizan estas prestaciones.

Esta pandemia, que afecta a casi todos los países, no es la responsable directa de esta incertidumbre laboral en la que están sumidos millones de mexicanos, solamente ha desnudado la precariedad del mercado laboral del país, advierte Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“La cuarentena lo que viene a ponernos en la cara es la situación de vulnerabilidad de millones de personas que tienen trabajo pero que ahora están en una situación difícil (…) el problema va mucho más allá de la informalidad, es un conjunto de estructuras que violan derechos laborales fundamentales y ahora aparece todo el efecto que eso significa”, detalla el especialista en entrevista con Forbes México.

Un estudio elaborado por este organismo en octubre de 2019 advertía que en México 78% de los empleados remunerados no tenían condiciones dignas de trabajo, es decir, su jornada laboral era de más de 48 horas a la semana, el ingreso insuficiente, el trabajador no contaba con seguridad social ni prestaciones de ley o estaban en subocupación.