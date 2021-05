Pese a veda y advertencia del INE, AMLO ‘acusa’ reparto de tarjetas en NL

En plena veda electoral y pese a que cuenta con varias llamadas de atención por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció “como ciudadano” el presunto reparto de tarjetas con apoyos en las campañas en Nuevo León.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal expuso que el candidato del PRI y el PRD a la gubernatura, Adrián de la Garza, promete apoyos de mil 500 pesos bimestrales a las mujeres de la entidad por su voto.

“Dice que si votas por él, que si lo ayudas vas a tener mil 500 o mil 800 pesos cada dos meses. Puede ser cierto porque no lo he visto en el Reforma, pero aprovecho para que ayudemos todos a ver si es cierto, sobretodo en Nuevo León y también que la fiscalía haga su trabajo, todos debemos estar ayudando para que no haya fraude”, lanzó AMLO.

Hoy, el diario Reforma reveló su encuesta mensual sobre la preferencia electoral para la gubernatura de Nuevo León donde Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano lidera con un 36% de la intención del voto.

Le sigue el candidato del PRI y el PRD, Adrián de la Garza, con el 25% y en tercer lugar la candidata de Morena y sus aliados, Clara Luz Flores, con un 15%.

