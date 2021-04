Seguridad pública en Nuevo León. La apuesta política de Adrián de la Garza

El 6 de junio de 2021 será una fecha de gran trascendencia en la historia política electoral de México. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los habitantes de 15 entidades federativas podrán elegir a un nuevo gobernador constitucional, entre ellas, Nuevo León. En esta contienda, siete candidatos buscan la gubernatura, algunos en coalición y otros por un solo partido.

En entrevista con Jorge Lerdo de Tejada -conferencista en temas de liderazgo y tecnología exponencial para Forbes México– Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León por la coalición PRI-PRD, explica cuál es la estrategia de su administración para instaurar orden y seguridad en el estado.

“Mi propuesta de campaña se basa en tres pilares principales: finanzas sanas, estabilidad social y seguridad pública”, detalla de la Garza.

Para el candidato a la gubernatura de Nuevo León, los tres ejes que constituyen a su campaña están vinculados en un bienestar integral. “De nada serviría tener la infraestructura suficiente para atraer inversión si no hay seguridad para la ciudadanía; si los inversionistas no ven estabilidad no invierten. Por ello, garantizar la seguridad pública es clave para el próximo gobierno”, advierte.

Para cumplir este rubro con cabalidad, la campaña de Adrián de la Garza busca modernizar el Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5), así como capacitar y reclutar más policías.

“Buscamos promover a Nuevo León como un motor industrial, para lograrlo tengo dos propuestas. Primero: lograr que Fuerza Civil sea la mejor policía de México nuevamente. En Monterrey ya lo hicimos, desarticulamos cerca de 900 bandas de asaltantes y delincuencia organizada, logrando reducir hasta 50% el índice delictivo en el área.

Segundo: replicar este logro de Monterrey en los diferentes municipios metropolitanos porque viene una época de inseguridad para nuestro estado si no miramos el escenario de 2010 y actuamos rápido. Hay indicadores similares a los que ocurrieron en esa época, un ejemplo es el centro del país: en Jalisco, Guanajuato y Nayarit hay una fuerte presencia del crimen organizado y una capacidad de fuego muy alta. Lo mismo al norte, en Tamaulipas”, explica el candidato del PES.

Adrián de la Garza reitera en entrevista con Forbes México que, de ganar las elecciones del 6 de junio, su administración no permitirá que regrese el problema que diversos estados del país enfrentaron hace una década. “Por eso voy a trabajar con la policía, sé cómo hacerlo porque ya lo hicimos antes. Estamos muy a tiempo, hay que trabajar en sistemas de inteligencia para que todo marche bien”, advierte con actitud optimista.

Crédito: cortesía

Una entidad con seguridad social

Al ser cuestionado por la posibilidad de generar una renta básica universal para la población, responde: “en una comunidad donde tenemos un área metropolitana, un área conurbada periférica, polos aislados al norte y sur de N.L., surgen diferentes necesidades.

Como pasa en ciudades donde hay grandes diferencias sociales, tenemos que actuar para reducir la brecha porque esto es parte de una paz social; atender a la población menos favorecida, generar estrategias para atraer más inversión de manera responsable y sin poner en riesgo las finanzas. Esto genera mayor empleo y favorece la reducción de la brecha económica. Se trata de la población que no alcanza las condiciones mínimas de vida en una urbe como Monterrey, donde la mayoría tiene una red de agua potable, techo firme para protegerse del sol y las inclemencias del tiempo”.

Adrián de la Garza afirma que en Nuevo León existen problemas sociales que requieren acción urgente, entre ellos, impulsar a las mujeres emprendedoras que requieran apoyo económico para iniciar un negocio.

Al respecto, revela: “hice un plan en Monterrey donde ofrecimos 20,000 tarjetas para fortalecer el emprendimiento femenino; terminamos con 40,000 mujeres que reciben un apoyo bimestral de 1,500 pesos para la economía familiar. Es un apoyo pequeño, pero responde al trabajo y liderazgo de la mujer regiomontana. Estas acciones favorecen la disminución de violencia doméstica gracias a que fortalece la influencia económica de las mujeres”.

Finanzas sanas, estabilidad social y seguridad pública son las prioridades para el candidato por la coalición PRI-PRD, quien contenderá para ser gobernador de Nuevo León el próximo 6 de junio, en una fuerte búsqueda por instaurar orden en la entidad y expandir las posibilidades de crecimiento en el estado del norte.