Venezuela: la táctica de triangulación financiera

Por Jhon Cisnero*

No pasa un año que no esté lleno de adrenalina en materia económica para los venezolanos, un país que se ha caracterizado por hiperinflación, escasez, inflación en dólares, caída generalizada de la producción, especialmente de la petrolera, que representa casi la totalidad de los ingresos que percibe el país, lo que se traduce en una contracción evidente de la economía, sin embargo, cabe destacar que desde el pasado 29 de abril entraron en vigencia las sanciones por parte de Estados Unidos, que básicamente restringe la compra de hidrocarburo local con la finalidad de seguir presionando al gobierno Nicolás Maduro, esto no quiere decir que se terminan los contratos petroleros con las empresas transnacionales, lo que se ha prohibido por las sanciones, es que se exporte o importe hacia y desde Estados Unidos. Algunos expertos han establecido que pudiese haber un colapso repentino en la economía venezolana, sin embargo, considero que pudiese llevar más tiempo.

Según el economista Rafael Quiroz, se están realizando maniobras financieras con la finalidad de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos, establece que: “se vienen utilizando empresas como la Rosneft de Rusia y, otras que aplican como intermediarias para cobrar o pagar las deudas pendientes con empresas transnacionales, enviamos nuestro petróleo a esos países a través de Rusia, de modo que no aparezcan otras empresas u otros tanqueros recibiendo nuestro petróleo para un tercer destino, sino que sea Rosneft la que nos recibe el petróleo que luego reenvía a un tercer destino, lo mismo aplica para los efectos de cobro para que no aparezcan empresas transnacionales norteamericanas, que tengan que pagar a Venezuela, lo hacen a través de Rosneft u otras de Rusia y estas nos hacen llegar el dinero, por supuesto con un cobro de comisión bancaria”.

La presión por parte de Estados Unidos sigue aumentando, aunque cabe destacar que la misma al parecer se ve reducida por las triangulaciones de operaciones financieras. Por los momentos el problema de la gasolina también se ha visto resuelto por el envío de combustible por parte de Repsol. Considero que, si las variables importantes o de mayor peso permanecen constantes, la situación obviamente empeoraría y seguiría sin ningún cambio hasta junio o julio, si pasamos esa línea de tiempo, sería mejor prepararse para el largo plazo. La producción de petróleo es el principal motor del país, y en estos momentos requiere de una importante inversión, además, la deuda externa se ha incrementado con el pasar de los años.

La firma Torino Economics señalo que “el monto de las acreencias venezolana pasó de representar 81,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014 a 186% en 2018”, es por ello que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) junto a una hiperinflación de 10 millones% y una tasa de desempleo de 44.3%. Por los momentos lo que podemos esperar para este año es una mayor contracción de la economía venezolana.

*Economista egresado de la Universidad Central de Venezuela, Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y Consultor financiero en Kapital Consultores.

