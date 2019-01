Venezuela toma medidas para amortiguar las sanciones económicas de EU

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, ha exigido a clientes que tienen tanqueros esperando para cargar crudo venezolano con destino Estados Unidos que prepaguen los cargamentos, o no recibirán autorización para surtir los buques ni para dejar los puertos, dijeron a Reuters tres fuentes al tanto de la decisión.

Más temprano el lunes, Washington impuso nuevas sanciones a PDVSA, impidiéndole a la empresa cobrar los ingresos por el petróleo exportado a clientes en Estados Unidos. Se trata de las medidas más duras hasta ahora contra el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.

Las sanciones se anunciaron para aumentar la presión contra Maduro y demostrar el apoyo de Washington a Juan Guaidó, el líder opositor venezolano que se proclamó presidente interino la semana pasada y fue reconocido de inmediato por Estados Unidos y otros países.

El presidente Nicolás Maduro dijo que estas sanciones las promovió Juan Guaidó y que son ilegales, inmorales y criminales.

El autoproclamado presidente desde el 23 de enero publicó un comunicado en el cual informaba de que iniciaba “la toma de control progresivo y ordenado de los activos” de la república en el exterior.

Para ello, ordenó el traspaso del control de las cuentas de la república al Estado venezolano y a “sus autoridades legítimas”. Además, afirma que nombrarán las juntas directivas de PDVSA y CITGO, la filial de la petrolera en Estados Unidos. Esto, con el respeto a los trabajadores de estas empresas: “les extiendo mi invitación a seguir trabajando”, afirma Guaidó en el comunicado.

“Hemos continuado exponiendo la corrupción de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro y sus amigos y la medida de hoy garantiza que ya no puedan saquear los activos del pueblo venezolano”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, a periodistas en una sesión informativa el lunes.

PDVSA es la fuente de ingresos más grande de Venezuela y posee la filial estadounidense Citgo Petroleum, el activo extranjero más importante del país miembro de la OPEP.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que las sanciones a PDVSA están destinadas a impedir que el gobierno de Maduro reciba los fondos de la compañía petrolera.

Bolton dijo que el anuncio del lunes bloquearía 7,000 millones de dólares en activos de PDVSA “más 11,000 millones de dólares en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año”.

We continue to pursue all paths to disconnect the illegitimate Maduro regime from its sources of revenue and ensure that interim President Guaido and the Venezuelan people have the resources and support they need to bring democracy back to Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 29, 2019