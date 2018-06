Por Fernanda Celis y Viridiana Mendoza

Desde quienes consideran que es una gran idea, hasta quienes hablan de estereotipos y discriminación, el último comercial sobre el prototipo de prenda vibradora -que se activa cada que un bot detecta acción interesante durante un partido de futbol- ha generado diversas reacciones en Internet.

Durante su lanzamiento, el CEO de la firma mexicana de lencería, José Zaga, explicó que la prenda era una forma en que Vicky Form quería estar presente en la conversación sobre el mundial con un mensaje de inclusión, que permitiera a las mujeres disfrutar, de alguna manera, la convivencia con los hombres durante el mundial.

“Se enfrentan esa pasión del futbol contra una mujer que quizá no participa, no entiende del todo o no puede obsesionarse durante 45 días a todos los partidos”, señaló el directivo durante la presentación.

PUBLICIDAD

Sin embargo, luego de que la empresa lanzara su video publicitario en redes sociales, las reacciones no han sido precisamente positivas.

Penosa esta publicidad. Claramente no depende del género poder entender o tener gusto por el deporte, este o cual sea.

Además de la marcada proyección de sexualizar a la mujer que presenta.

Publicidad con ideas retrógradas. — Micaela_BeG (@Micaela_litt_) June 13, 2018

Esto es lo que sucede cuando hay hombres creando productos para mujeres, campañas, y atendiendo redes sociales. Si existiera equidad en la industria alguna mujer habría dicho lo pésima idea que es. #FAIL Nombre son unos genios! — YERELY🚀✨👩🏽‍🚀 (@YerelyFonseca) June 14, 2018

Que pena su publicidad. Unas clasesitas de marketing . Porfavor si son marca mexicana impacten de manera positiva y no denigren la inteligencia de la mujer (= sus clientas)P.S. El fútbol se vive de una manera única y es indescriptible, no es equiparable a un calzon que vibra🤔 — Arantza Fernández (@arantza_CHTV) June 14, 2018

Esto muestra que a) sus publicistas son unos retrógradas o b) no tienen otra forma de hacer publicidad más que con la polémica. Que onda con esto @CONAPRED — Claus Pedraza (@funkyclaus) June 14, 2018

El anuncio proyecta a una pareja que expone tener problemas ante el mundial, la solución es la prenda que da placer durante el partido de futbol, pero la escena incluye algunos detalles que han generado controversia.

Conoce la forma más sensual de celebrar un gol. Entra a https://t.co/j6hFEozjNA y conoce más. ¿Y tú con quién compartirás la pasión del juego? 😏 pic.twitter.com/7XYM0Eb2dt — Vicky Form Oficial (@VickyForm_mx) June 12, 2018

Al respecto, expertos en marketing hablaron sobre las implicaciones de un anuncio de esta naturaleza.

“Creo que no está claro el objetivo del comercial. Si es sólo para generar polémica para que se hable durante el Mundial puede funcionar, pero el objetivo de vender el panty no creo que sea para ese público, ya que creemos que Vicky Form se percibe como una marca ‘girly’ y este comercial es más agresivo para las clientas cautivas”, explicó Miguel Ángel de la Torre, CEO y director de Estrategia de la firma Quarks Consultoría Creativa.

En su comercial, la compañía explica que las prendas están enlazadas a un bot que interpreta las jugadas del partido para transformar la data en vibraciones en tiempo real.

“Tratas de unir dos pasiones en un momento importante para ambos sexos, pero puede tomarse como sexista ya que no se ve una relación justificada de una acción con la otra, entiendo que el mensaje quiere dar a entender que ahora hay una forma de que la mujer sienta esa ‘euforia’ como la siente el hombre, pero no hay un sentido de integración, es como si le pusieras un vibrador a un hombre que mande sensaciones cuando una mujer compra ropa”, añade de la Torre.

Para Armando Ruíz, consultor en Marketing y académico del Tec de Monterrey, el tono del anuncio puede reflejar que los equipos creativos de las agencias de publicidad están todavía conformados en su mayoría por hombres, pues se exponen mujeres con cuerpos esculturales en ropa interior y el hombre juega un papel de experto mientras la mujer observa.

“Es muy arriesgado hacer publicidad de la vieja escuela para un público digital. Este comercial tiene un tono similar al que ocupaban marcas de desodorantes o ropa interior en el pasado, es decir, jugar con la idea de que el sexo vende. Sin embargo, puede dar la impresión de que la marca quiere vender esta prenda porque su público no entiende de fútbol o no le apasiona”.

Al respecto, algunas mujeres en redes sociales han aludido que es sexista decir que a las mujeres no les interesa el fútbol en un momento en que el país reporta récords de asistencia a los partidos de futbol de la liga femenil. Como ejemplo, el partido de ida de la final de la Liga MX Femenil, celebrado entre Rayadas y Tigres en abril, impuso nuevo récord mundial con 38,230 seguidores, la cifra rebasó los 35,271 aficionados registrados en la FA Cup entre Manchester City y Birmingham City en 2017.

David Ogilvy decía a sus creativos: “No puedes hablarle a un cliente como si no supiera, el cliente no es un idiota, hablar con el cliente es como hablar con tu esposa”. Armando Ruíz explica que muchas marcas han decidido entrar al mundo de publicidad digital porque no es oneroso generar contenidos y puedes posicionarte en la consciencia del consumidor, sin embargo, advierte que hoy es caro para las marcas enviar un mensaje erróneo.

“La ganancia de un comercial así es el awareness, estar presente, pero tienes que entender que una estrategia digital es una forma de posicionamiento y debe implicar un beneficio para tu empresa, pero también puede hacer que quienes compran hoy se sientan poco identificadas con el mensaje y dejen de hacerlo”.

La marca explicó que el producto está en una fase prototipo y que el lanzamiento dependerá de la demanda. Si suficientes mujeres la compran en preventa, la pantaleta, desarrollada en conjunto con la empresa mexicana de Wearables Machina, saldría al mercado a finales de año.

“Si llegamos al número mínimo de producción, lanzaremos el producto para finales de año”, señaló José Zaga.