Video | Comunidad LGBT+ clama respeto y tolerancia en marcha del orgullo

View this post on Instagram

Hoy el espíritu de fiesta y cientos de simpatizantes han tomado las calles de la CDMX para celebrar el Orgullo. . Se trata de la 41 marcha del Orgullo LGBT+ en el que cientos de contingentes, activistas y defensores de los derechos de esta comunidad marchan a favor de la inclusión y el respeto. . Sigue nuestra cobertura en nuestra cuenta de Twitter (@Forbes_México) en nuestras IG Stories y en nuestro portal. . Viaje de dron por: Raúl Martínez (@raulmtzjr) . #MarchaOrgulloLGBT #PrideMexico #Pride2019 #CDMX #LGBT #Inclusión #Derechos