NYT revela que un misil habría impactado avión caído en Teherán

Un video muestra un misil iraní golpeando un avión sobre Parand, cerca del aeropuerto de Teherán, el área donde un avión ucraniano dejó de transmitir su señal antes de estrellarse el miércoles.

En el video verificado por The New York Times, se puede ver una explosión que ocurrió cuando un misil golpeó el avión.

“El avión continuó volando durante varios minutos y se volvió hacia el aeropuerto”, dijo el diario neoyorquino.

La aeronave se dirigía hacia el aeropuerto en llamas antes de explotar y estrellarse rápidamente, mostraron otros videos verificados por el medio.

NEW: Video @trbrtc obtained confirms Ukrainian airliner was hit. We verified location, altitude & direction matches path of #PS752. Verification details coming. https://t.co/27htZ0syZT

— Malachy Browne (@malachybrowne) January 9, 2020