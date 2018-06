E3 ha llegado. La semana más importante del año para los videojuegos. Durante estos días, las compañías tanto grandes como chicas del mundo se dan cita en Los Ángeles para revelar sus más nuevos e impresionantes avances en software y hardware, definiendo el camino a seguir de la industria.

Con excepción de Nintendo, hasta ahora las compañías más grandes ya mostraron todo lo que tenían guardado para este año, por lo que a continuación encontrarán un resumen de lo más importante:

Unravel Two

Electronic Arts dio al mundo la agradable sorpresa de Unravel Two, la secuela del bello y divertido juego de plataformas y puzzles en el que controlas a una adorable criatura de lana que debe atravesar un mundo lleno de obstáculos. La sorpresa no sólo fue su existencia, sino que este juego ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y Windows.

PUBLICIDAD

Halo Infinite

Durante su conferencia de prensa, Xbox reveló la secuela de su más icónica y querida serie: Halo Infinite, desarrollado por 343 Industries con su nuevo motor gráfico Slipspace Engine de forma exclusiva para Xbox One y Windows. Esta nueva entrega del conocido first person scooter de ciencia ficción no mostró mucho, más que a su protagonista Master Chief en un mundo vasto y lleno de maravillas naturales.

Actualización | Nintendo muestra su músculo en E3 con Super Smash Bros Ultimate

Gears 5

La quinta entrega de la serie principal del popular shooter exclusivo de las plataformas de Microsoft. Mostrando un corte un poco más narrativo, y con el sencillo título de Gears 5 (en lugar de Gears of War), este título da un giro radical al tener como protagonista a un personaje femenino, Kait Díaz, que deberá emprender una difícil travesía en medio de la guerra por la supervivencia de la humanidad, enfrentando monstruosas criaturas y ambientes inhóspitos.

Fallout 76

Bethesda Game Studios presentó una entrega de su galardonada franquicia: Fallout 76. Se trata de un juego de rol de supervivencia en el que el jugador debe reconstruir la sociedad luego de una catástrofe nuclear que acabó con la civilización conocida. Esta aventura posapocalíptica se lanzará el 14 de noviembre para PS4, Xbox One y Windows, y se podrá jugar tanto en solitario como con en línea.

Resident Evil 2

Un remake del influyente juego de acción y horror lanzado por Capcom en 1998, que nos pone en medio de una ciudad infestada por zombies y monstruos, en la cual debemos sobrevivir a toda cosa. Esta nueva versión está hecha desde cero con las técnicas y los estándares de los juegos modernos, y llegará a PS4, Xbox One y Windows el 25 de enero de 2019.

Battlefield V

Aunque su existencia ya se había revelado previo a E3 2018, Electronic Arts ha mostrado de los modos individuales y multijugador de su altamente exitosa serie de first person shooters: Desarrollado por el estudio emblema y creador de la saca EA Dice, Battlefield V nos lleva a la Segunda Guerra Mundial en la aventura más ambiciosa y visualmente sorprendente de la serie, que ahora muestra el protagonismo de personajes femeninos en el frente de batalla.

Assassin’s Creed Odyssey

La extensa franquicia de Ubisoft, que actualmente nos tiene acostumbrados a una entrega anual, ahora nos lleva a una aventura en la Grecia antigua, donde deberemos escoger nuestro lugar en el conflicto entre Esparta y Atenas. Por primera vez en la historia de esta franquicia de aventuras, tendremos la posibilidad de escoger entre una mujer o un hombre como nuestro protagonista. Odyssey llegará al mercado el 5 de octubre, estando disponible para PS4, Xbox One y PC.

Death Stranding

Un nuevo avance en el misterioso y esotérico juego que se encuentra haciendo el ovacionado desarrollador japonés Hideo Kojima, ahora mediante su nuevo estudio, en exclusiva para PlayStation. Aún no sabemos exactamente de qué trata el juego; este nuevo trailer muestra misiones de exploración en vastos campos que parecen la Tierra desolada en un futuro post apocalíptico, habitado por peligrosas criaturas invisibles. Al momento no hay fecha de salida.

Cyberpunk 2077

Luego cinco años de espera, el estudio polaco CD PROJEKT RED ha mostrado avance de su increíblemente ambicioso juego de rol narrativo con elementos de acción ubicado en un decadente mundo cyberpunk, en el que el jugador crea su propio personaje para abrirse paso entre pandillas de hackers, cyborgs, y las megacorporaciones que gobiernan el mundo. Aunque se estima que este juego llegue al mercado el próximo año, no hay anuncio oficial de su fecha de salida.

Ghost of Tsushima

La nueva propiedad intelectual de Sucker Punch, uno de los más importantes estudios de desarrollo de PlayStation. En Ghost of Tsushima tomas el lugar del último samurai del Japón del siglo XIII, que debe olvidar su código de conducta para forjarse un nuevo camino que le permita defender la isla de Tsushima de la invasión del Imperio Mongol. Esta exclusiva de acción para el PS4 aún no cuenta con fecha de salida.

The Last of Us Part II

Definitivamente el juego más esperado en este momento. Durante su conferencia de prensa, PlayStation mostró el primer avance de la secuela a su aclamada exclusiva para PS4 que nos lleva a un mundo posapocalíptico, donde tendremos que sobrevivir a cualquier costo.

El trailer muestra una emotiva secuencia de cinemática que nos da una vista muy personal de la vida amorosa de Ellie, su protagonista, para luego pasar a momentos de juego extremadamente violentos en los que ella acaba con un grupo de bandidos, mostrando un nivel de maestría en el diseño del modo de combate y las secuencias de animación como jamás se había visto. Desgraciadamente, aún no hay fecha de estreno, por lo que seguramente habrá que esperar hasta el próximo año para continuar esta impresionante aventura.