Voy a demostrar que se hacen 40 minutos de Palacio al AIFA, dice AMLO; declina dormir en hotel

El presidente Andrés Manuel López Obrador reculó sobre su intención de dormir en el hotel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la noche previa a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), porque el inmueble todavía no tiene una certificación.

Lo anterior lo aprovechará para demostrar que de Palacio Nacional hasta la terminal aérea se pueden hacer entre 30 y 40 minutos.

El mandatario federal explicó que esta declinación se debe a que el hotel debe contar con una certificación para ofrecer servicios por lo que para no demostrar influyentismo, dormirá en Palacio Nacional y desde ese punto viajará al complejo aeroportuario para posteriormente tener su reunión de gabinete y encabezar su conferencia matutina.

“Me voy a dormir aquí (en Palacio Nacional) para mostrarles que voy a hacer media hora para allá. Allá nos vamos a ver a las 7 y voy a estar a las 6 en la reunión de seguridad.

“Ya está terminado el hotel, está muy bien, lo que pasa es que hace falta una certificación y como escuché el comentario de Joaquín (López-Dóriga) que me dio risa, que me voy a llevar dos horas en llegar, pues no, me voy a dormir aquí y voy a hacer 40 minutos”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: López Obrador estrenará el hotel del AIFA el domingo

Ayer, tras el anuncio de que el presidente dormiría en las instalaciones de las Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía para atender a primera hora la inauguración del complejo, el periodista Joaquín López-Dóriga ironizó que el presidente de la República había decidido llegar una noche antes para evitar el largo trayecto.

“Él dijo que cómo estará el AIFA de lejos que hasta me tengo que ir a dormir allá. Por cierto ya no me voy a dormir allá, está terminado el hotel, pero no está certificado y no quiero verme influyente”, señaló.

En su conferencia de prensa, López Obrador reiteró que no tomará la palabra para inaugurar esta obra y que serán los mandos del Ejército y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes tomen la palabra.

“Pues va a hablar el Gobernador del Estado de México, Claudia Sheinbaum, el ingeniero que estuvo a cargo de la construcción, el General Vallejo y el General Secretario Sandoval y yo voy a estar ahí y no voy a cortar ningún listón”, comentó.

Fotogalería : Va a marchas forzadas el Mexibús al AIFA; ‘enchulan’ accesos a la CDMX