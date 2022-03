López Obrador estrenará el hotel del AIFA el domingo

El presidente Andrés Manuel López Obrado informó que estrenará el hotel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde pasará la noche del domingo 20 de marzo para que el lunes dé ahí su conferencia y después inaugure el lugar.

“Me voy a dormir a Santa Lucía, al aeropuerto, al nuevo hotel. Ahí voy a dormir para estar temprano en la mañanera que se va a llevar a cabo en Santa Lucía, ahí va a ser la conferencia el lunes y luego, de la conferencia, se entrega, por parte de la Secretaría Nacional de la Defensa Nacional (Sedena), el Aeropuerto”, dijo el mandatario.

Te puede interesar: Holiday Inn, el primer hotel en el Aeropuerto Felipe Ángeles… pero el dueño será el Ejército

Forbes México publicó que el primer hotel en el Aeropuerto ubicado en Santa Lucía será de la cadena Holiday Inn, el cual será de cuatro estrellas y tendrá 270 habitaciones, de acuerdo con Isidoro Pastor Román, general brigadier en retiro y director general operativo de la terminal aérea.

Holiday Inn sólo será el operador del hotel, ya que el dueño del inmueble será la Sedena, y entrará en funciones el 21 de marzo, día de la inauguración del aeropuerto.

Sin embargo, no será el único hotel; habrá otro con 170 habitaciones y será utilizado como refuerzo en caso de necesitarse para hospedar a más pasajeros.

Además, el mandatario comentó que este fin de semana tendrá una reunión con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; con el gobernador del Estado de México, Alejandro del Mazo; con el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, e ingenieros militares, para revisarán cómo van las obras para llegar al Aeropuerto desde el Tren Suburbano, la ampliación de la Autopista México-Pachuca y los distribuidores.

“Estamos buscando acortar el tiempo y la distancia”, dijo el presidente.

Además aseguró que en la inauguración no hablará para que el Instituto Nacional Electoral (INE) no lo “cepille”. Ello, porque en este momento no puede haber propaganda gubernamental, debido a la veda electoral por la consulta de revocación de mandato.

Fotogalería : Va a marchas forzadas el Mexibús al AIFA; ‘enchulan’ accesos a la CDMX