Voy a hacer lo más que pueda para que más mujeres logren sus metas: Gina Diez Barroso

Para Gina Diez Barroso, el mundo sería perfecto si ofreciera a las mujeres las mismas oportunidades que ofrece a los hombres.

Y es que esta empresaria, incluida en el listado de CEOs activistas de Forbes Latam y LLYC, considera que las mujeres, independientemente de que tengan un grado académico alto, suelen ocultar su talento y no exigir la oportunidad de estar en un puesto de mando como lo hacen los hombres.

Diez Barroso es la representante de las mujeres mexicanas ante el Grupo de los 20 (G20), un puesto que pudo ocupar al cumplir el requisito de ser empresaria, y que le permite luchar a nivel internacional por el reconocimiento del género femenino y su impulso hacia puestos de liderazgo.

Consulta el informe completo: El activismo del CEO como palanca para la sostenibilidad

“Me doy cuenta de que hay mujeres que estudiaron maestrías e incluso doctorados, pero están sentadas atrás, no levantan la mano, no negocian bien”, lamenta la activista.

Así, ante esa actitud femenina que reprueba, y que muchas empresas del mundo no tienen en consideración, Diez Barroso se ha dado a la tarea de promover la igualdad, y el desarrollo en la mujer de habilidades blandas, como se le llama entre otras cualidades a la posibilidad de manejar bien el estrés o tener facilidad para comunicarse.

“Las mujeres necesitan alguien que las empuje con las herramientas que no son necesariamente académicas”, expone.

Así, en medio de su evidente activismo en redes sociales, en contra de la violencia hacia la mujer y la falta de equidad, Gina Diez Barroso también se dio a la tarea de crear Dalia, un proyecto global dedicado a impulsar a las mujeres, el cual incluso otorga membresías a personas que no pueden pagarla.

“Voy a hacer lo más que pueda para que más mujeres logren sus metas, sus propósitos, su poder, su estabilidad”, asevera la empresaria.

Dalia está especializado en la transformación de las mentes, y según los conteos del proyecto, ha impactado directamente a 25 millones de mujeres.

Lee también: Más mujeres en posiciones de liderazgo aumentarían hasta 15% rentabilidad de empresas

Desde la experiencia

Además de su continua lucha en favor de las mujeres, Gina Diez Barroso hace activismo por la educación.

Y es que considera que el haber perdido a su papá en la niñez, estuvo alejada de las oportunidades académicas, mientras que al crecer se convenció de que la educación y el conocimiento es lo que brinda libertad a las personas.

“Perdí a mi papá muy joven, tenía 11 años, y no tuve la oportunidad de tener la educación que yo hubiera querido en el sentido académico, y por eso encontré mi propósito en la educación, porque yo no lo tuve en el momento dado, y yo hubiera querido alguien que me dijera que siguiera mis estudios y más”, cuenta.

“Creo en que debemos darle educación de calidad a las personas, tengan o no dinero”, sostiene.

La universidad CENTRO, de la cual Gina Diez Barroso es fundadora, tiene becados al 50% de sus estudiantes.

Lo que opina de ser CEO influyente

Aparecer en el listado de CEOs influyentes me encanta porque aunque hay listados de mujeres poderosas, o de riqueza, está más increíble ser alguien que tiene influencia positiva en los demás, dice Diez Barroso en referencia al más reciente listado de Forbes y LLYC.

“Todos nos vamos a morir, y el día en que te estés muriendo, será grato sentir que hiciste un cambio verdaderamente en la sociedad y que impactaste a equis cantidad de personas versus haber hecho un millón, o 2 millones, o 100 mdd más.

Prefiero haber hecho un impacto en mi vida, porque ello es una gran bendición para irte en paz”, considera.