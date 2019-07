Wall Street cae presionado por resultados de bancos

Reuters.- Wall Street cayó en la jornada, debido a que algunos ítems de los resultados trimestrales de bancos generaron preocupaciones de que menores tasas de interés reduzcan sus utilidades, mientras que comentarios del presidente Donald Trump sobre comercio lastraron a los principales índices del mercado.

Los resultados trimestrales de JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co superaron las estimaciones, pero mostraron ingresos netos por intereses más débiles, lo que apunta a un aumento en los costos de los depósitos. Las cifras se conocieron después de las utilidades de Citigroup Inc el lunes, que informó menores márgenes netos por intereses.

Las acciones de JPMorgan subieron un 1.1%, tras caer hasta un 1% durante el inicio de la sesión. Los papeles de Wells Fargo, sin embargo, cayeron un 3.0% debido a que el banco moderó sus proyecciones de reducción de costos.

“La expectativa es que la curva de rendimientos siga plana, así que vamos a seguir viendo una reducción de los márgenes netos por intereses, y eso va a golpear la rentabilidad”, dijo Michael O’Rourke, jefe de estrategia de mercado de JonesTrading en Greenwich, Connecticut.

Las acciones cayeron también después de que Trump dijo que aún falta mucho por avanzar en las negociaciones comerciales con China y amenazó con aplicar aranceles a otros bienes del gigante asiático con un valor de 325,000 millones de dólares.

Los grandes índices recortaron pérdidas brevemente después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró que el banco central actuará “como sea apropiado” para mantener el crecimiento de la economía de Estados Unidos, pero luego regresaron a sus niveles previos.

Los títulos de Goldman Sachs, que también reportó resultados, ganaron un 1.9%. Goldman Sachs es considerado el banco menos sensible a las tasas de interés de los tres grandes prestamistas que informaron sus utilidades trimestrales el martes.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 23.53 puntos, o un 0.09%, a 27,335.63 unidades. El índice S&P 500 descendió 10.26 puntos, o un 0.34%, a 3.004,04 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdió 35.39 puntos, o un 0.43%, a 8,222.80 unidades.

