Wall Street cierra a la baja: temor a la guerra en Ucrania eclipsa repunte del empleo

(Reuters). Wall Street cerró a la baja este viernes, ya que la guerra en Ucrania eclipsó una aceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos el mes pasado, que apuntó a la fortaleza de la economía.

La mayoría de los 11 principales índices sectoriales del S&P bajaron, con el financiero. SPSY a la cabeza. Los bancos profundizaron pérdidas recientes, ya que los inversores se preocuparon por cómo las sanciones de Occidente contra Moscú podrían afectar al sistema financiero internacional.

La renta variable mundial se debilitó por una mayor demanda de activos de refugio después de que las fuerzas rusas se apoderaron de la mayor central nuclear de Europa, en lo que Washington calificó de asalto temerario con riesgo de catástrofe.

El informe de empleo del Departamento de Trabajo, muy vigilado por el mercado, mostró que los empleos crecieron el mes pasado en 678,000, más de lo esperado, y que la tasa de desempleo cayó al 3.8%, la más baja desde febrero de 2020.

“Hace tres o cuatro semanas, habríamos pensado que esta es una cifra increíblemente importante. Pero teniendo en cuenta el telón de fondo y los acontecimientos generales que están ocurriendo en Europa, simplemente no lo es”, dijo Zachary Hill, jefe de gestión de carteras de Horizon Investments.

“La posibilidad de que se produzca una escalada en la guerra, el posible impacto sobre el crecimiento en Europa y en general, y los efectos en cadena sobre las materias primas y la inflación están ocupando todo el tiempo y la energía de los inversores”, dijo Hill.

Amazon.com Inc AMZN.O, Apple Inc AAPL.O, Alphabet Inc GOOGL.O y Microsoft Corp MSFT.O perdieron terreno.

La crisis de Ucrania impulsó los valores energéticos, ya que los precios del crudo y otras materias primas subieron por las sanciones impuestas a Rusia, uno de los principales productores de petróleo.

Según datos preliminares, el S&P 500 .SPX perdió 34.97 puntos, o un 0.76%, a 4,330.16 unidades, mientras que el Nasdaq .IXIC retrocedió 217.52 puntos, o un 1.64%, a 13,320.42. El Promedio Industrial Dow Jones .DJI cayó 168.54 puntos, o un 0.53%, a 33,626.12 unidades.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo esta semana que apoyaría una subida de las tasas de interés de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria del banco central del 15 y 16 de marzo.

