Wall Street cierra con ganancias tras comentarios de jefe de la Fed

Reuters. – Las acciones subieron el miércoles en la bolsa de Nueva York y el referencial S&P 500 rompió brevemente la barrera de los 3,000 puntos por primera vez en su historia, ante las expectativas cada vez más férreas de un recorte de tasas de interés de la Fed tras los comentarios de su presidente, Jerome Powell.

El Dow Jones también alcanzó un máximo intradía y el Nasdaq cerró en su récord máximo tras la divulgación de comentarios preparados de Powell para dar ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Powell dijo que la Fed actuaría “de manera apropiada” para sostener el crecimiento récord de Estados Unidos.

“En el balance, los inversores viven con el credo: ‘No combatan a la Fed’, y si las tasas bajan, cualquiera sea la razón, a menudo se vuelcan a las acciones, así no que no estoy sorprendido de que lleguemos a máximos”, dijo Rick Meckler de Cherry Lane Investments, una oficina de inversión familiar en New Vernon, Nueva Jersey.

“Pero es un mercado que ha recorrido un largo camino. Y creo que se está quedando sin inversores dispuestos a invertir mucho dinero nuevo sin algún indicio de que las ganancias se puedan mantener sólidas”, agregó.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 76.71 puntos, o 0.29%, a 26,860.2 unidades; mientras que el índice S&P 500 sumó 13.44 puntos, o 0.45%, a 2,993.07 unidades. El índice Nasdaq, en tanto, ganó 60.80 puntos, o 0.75%, a 8,202.53 unidades.

Amazon.com, Microsoft Corp y Apple Inc estuvieron entre los que dieron mayor respaldo a los principales índices del mercado.

Las acciones aumentaron brevemente sus ganancias tras la divulgación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed que mostró que muchas autoridades del organismo pensaron que se necesitarían pronto más estímulos si no cedían los riesgos para la economía.

