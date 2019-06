Wall Street sube mientras la atención se centra en al reunión del G20

Reuters.- Wall Street sube levemente este viernes impulsado por las acciones de los grandes bancos, en una sesión en la que los inversionistas siguen de cerca la cumbre del G20, donde el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, podrían sentar las bases para resolver una guerra comercial.

Trump dijo que espera tener conversaciones productivas con Xi, pero aclaró que no ha hecho ninguna promesa sobre la suspensión de los aranceles impuestos por Estados Unidos al gigante asiático. Ambos líderes tienen programado reunirse este fin de semana en Japón.

La incertidumbre causada por informes contradictorios sobre una posible tregua comercial frenó el repunte bursátil registrado este mes y el índice S&P 500 se encamina a sellar su primera pérdida semanal en junio.

Pese a esto, el referencial ha subido 6.5% en el mes, lo que le permitirá alcanzar su mejor desempeño semestral desde marzo de 2012.

Las ganancias en la sesión son lideradas por el sector financiero, que sube 1.14%, en el mayor avance entre los 11 principales sectores del S&P.

Las acciones bancarias mejoran 2% después de que la Reserva Federal aprobó el jueves planes de capital de 16 prestamistas, entre ellos JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp y Citigroup Inc, durante una prueba de estrés.

A las 10:40 horas, tiempo de México, el Promedio Industrial Dow Jones sube 58.61 puntos, o 0.22%, a 26,585.19 unidades; el S&P 500 avanza 8.27 puntos, o 0.28%, a 2,933.69 unidades; y el Nasdaq gana 22.62 puntos, o 0.28%, a 7,990.38 unidades.

