WhatsApp demanda a NSO Group por espionaje en más de 20 países, México incluido

WhatsApp demandó este martes en un tribunal federal de Estados Unidos a NSO Group, la firma israelí que desarrolló software capaz de hackear teléfonos con un solo SMS con fines de espionaje.

La compañía propiedad de Facebook alegó que NSO Group utilizó su app de mensajería para espiar a más de 1,400 objetivos, incluidos una centena de periodistas y activistas de derechos humanos en 20 países.

Entre estos países se encuentra México, donde en junio de 2017, el nombre de la firma de cibervigilancia se dio a conocer porque software suyo, llamado Pegasus, fue usado por el gobierno mexicano para espiar a a periodistas y activistas disidentes.

Dos meses antes, Forbes había revelado la existencia de la compañía israelí y sus actividades.

Así te lo contamos: NSO Group: Los espías israelíes que hackean iPhones con un solo SMS

La investigación que detectó el espionaje en México fue realizada por las organizaciones Artículo 19, R3D y Social Tic, con asistencia del Citizen Lab, grupo de la Universidad de Toronto, Canadá.

Apenas en mayo pasado, WhatsApp reconoció públicamente una violación a la seguridad de su app y responsabilizó a NSO Group.

La demanda de la empresa de mensajería fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Norte de California, reportó este martes The New York Times, diario que buscó a la firma israelí, pero ésta no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

En su demanda, WhatsApp dijo que entre abril y mayo de 2019, descubrió que las herramientas del Grupo NSO se utilizaron para secuestrar los teléfonos de sus usuarios.

La compañía de Mark Zuckerberg detalló que las herramientas de NSO Group fueron utilizadas Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y México.

En un comunicado, WhatsApp dijo que informaría a los usuarios afectados con mensajes especiales y que buscará una orden judicial permanente para prohibir los servicios de NSO.

Además, pidió a los legisladores estadounidenses prohibir el uso de “armas cibernéticas” como las vendidas por NSO Group a gobiernos de todo el mundo.

“Estamos de acuerdo con el llamado del Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión, David Kaye, a una moratoria sobre estos ataques”, apuntó WhatsApp en un comunicado.

“Debe haber una fuerte supervisión legal de las armas cibernéticas como la utilizada en este ataque para garantizar que no se utilicen para violar los derechos y libertades individuales que las personas merecen en cualquier parte del mundo”.

No te pierdas: Espías rusos hackean teléfonos con aplicaciones falsas para Android