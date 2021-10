Concursos de belleza van más allá de modelar trajes de baño, son una plataforma de acción: Miss Universo

La Miss Universo mexicana, Andrea Meza, originaria de Chihuahua, aseguró en exclusiva para Forbes México que los concursos de belleza son una plataforma de acción para cambiar la vida de las mujeres y que van más allá de mostrar a modelos en traje de baño.

“Con respecto a los concursos de belleza, yo invitaría a todas las personas a que investiguen un poco más de qué se tratan. Yo sé que aún persiste este concepto antiguo de lo que era un certamen en donde eran mujeres modelando en un escenario, una noche donde todas están en traje de baño y se evalúa su físico. Esto va mucho más allá de eso: hay mujeres preparadas, con una carrera universitaria y que queremos usar esta plataforma para un bien”, afirmó Meza.

Miss Universe 2021, Andrea Meza. 30 de septiembre 2021. Foto: © Andrea Gama

Consideró que los roles de género aún son muy marcado en un país como México, donde aún se impone a las mujeres qué tipo de profesiones deben estudiar o se tiene la creencia de que las mujeres no tienen la misma capacidad intelectual que los hombres.

“La mujer debería tener el mismo papel que un hombre: no debería de haber distinción”, enfatizó la Miss Universo.

30 de septiembre 2021. Foto: © Andrea Gama

Actualmente, Meza se encuentra impulsando la campaña “Rechazar el acoso callejero también es sana distancia” junto con el Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez para visibilizar el acoso callejero, ya que admitió que ella misma fue acosada cuando salía del un gimnasio y que en ese momento se vio cegada por el miedo.

“Desde que formo parte de la plataforma de Miss Universo, he buscado la manera de utilizar la audiencia que me ve y este puesto para hablar de los derechos de las mujeres y cómo terminar con la violencia que vivimos en las calles. He trabajado muy de cerca con el Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, en donde he estado impulsando la campaña de rechazar el acoso callejero también es sana distancia”, narró.

Andrea Meza, Miss Universe 2021. 30 de septiembre 2021. Foto: © Andrea Gama

La también modelo se reconoció como una mujer poderosa y recordó que si bien nunca pensó que podría ser Miss Universo, convirtió su miedo en un impulso para no detenerse.

“Me considero una mujer poderosa porque tengo poder sobre mi vida, mis desiciones y qué camino quiero que mi vida tome. Me tomó tiempo darme cuenta de encontrar este poder en mí y poder ser la persona que yo quiero”, contó.

Además, reconoció que al convertirse en Miss Universo aprendió sobre la fuerza de las sus palabras y acciones: “nuestras palabras pueden construir a una persona o destruirla y eso lo tengo siempre en cuenta porque yo espero que con lo que yo haga pueda impulsar a otras mujeres“.

30 de septiembre 2021. Foto: © Andrea Gama

Meza compartió que una de sus frases para la vida: “Desde que estaba en la universidad me sentía muy relacionada con la frase que dice ‘la mente que se abre a una nueva idea nunca regresa a su tamaño original’ y me identifico porque cuando decidí de salir de mi zona de confort y enfrentarme a retos muy grandes, es cuando mi misión de vida cambió”.

La Miss Universo 2020 se encuentra en la Ciudad de México para ser parte de Smile Train, la organización que ha ayudado a operar a un millón de niños con labio y paladar hendido.

En ese sentido, Mónica Domínguez, directora de área para México, América Central y el Caribe de la organización, destacó que a pesar de los retos que han enfrentado, Smile Train está liderado por mujeres y son precisamente éstas quienes están encabezando los programas.

Mónica Domínguez, Directora de Área, México, América Central y el Caribe de Smile Train. 30 de septiembre 2021. Foto: © Andrea Gama

“Somos una red de más de 90 países y tenemos más de 2,100 médicos profesionales que están colaborando con nosotros, afortunadamente ha ido creciendo no solo en número del área de la salud sino que están involucrándose en la parte administrativa y en algún tipo de coaching“, detalló Domínguez.

