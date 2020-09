Elena Achar es una empresaria comprometida con la inclusión de mujeres en el entorno de negocios.

Recientemente, Achar fue galardonada por el Foro Económico Mundial con el reconomiento “Exceptional Woman of Excellence”.

Con una trayectoria que incluye 12 años como servidora pública, está convencida de que propiciar un ambiente equitativo en términos económicos le da a las mujeres más libertad para ser independientes y evitar entornos violentos.

“La economía es la única vía efectiva para reducir la violencia contra las mujeres, una mujer que tiene libertad económica tiene más posibilidades de poder desprenderse de agresiones en el entorno familiar. Sin embargo, es necesario impulsar más oportunidades de financiamiento para negocios emprendidos por mujeres porque hay muy pocas empresarias”, afirma.

Elena Achar explica que es alarmante que 50% de las mujeres que tienen una participación activa en la economía lo hacen desde el frente informal, donde no cuentan con seguridad social o prestaciones.

“Hemos visto en la pandemia que las mujeres con pequeños negocios tienen que atender también incluso a sus hijos y padres por el confinamiento”, señala.

La distinción del Foro Económico Mundial reconoce su trayectoria, que incluye su labor como consejera nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Sherpa de la OCDE y fundadora de la iniciativa Mujeres Conectadas.

“Uno de los objetivos de esta red es promover que las empresas y gobiernos destinen un porcentaje de sus compras a empresas creadas por mujeres, eso apoya la cadena de valor y alienta el desarrollo de las pequeñas empresas del país, pues hoy 60% de las compras corresponden a bienes y servicios importados”, señala.

Actualmente, Achar es Directora de Asuntos públicos en GIN Group, desde donde promueve la inclusión en el entorno de capital humano.

“Raúl Beyruti (presidente de GIN Group) no solo implementa todas las políticas de equidad de género, en su toma de decisiones valora e incorpora la visión de hombres y mujeres por igual. Es un líder que me ha inspirado mucho por su verdadera entrega a la políticas de inclusión laboral no solo en su empresa sino también en lo trabajos que llevamos a cabo en la OCDE, en un grupo conformado por 40 empresas trasnacionales: Bussines For Inclusive Growth. En este grupo hemos impulsado políticas de inclusión laboral para que puedan ser empleadas por el G7 y el G20”, señala.

Hacia el futuro, Achar afirma que será importante que el escenario de recuperación se aborde desde una perspectiva de género.

“Hay violencia sobre otros grupos vulnerables, como los niños, y son las mujeres las que están alzando la voz al respecto. La perspectiva de las mujeres no sólo es necesaria por una cuestión de equidad, sino porque incorpora otras vías de solución a los problemas. Tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, donde hay una tasa cero de contagios y la primera ministra es mujer”.

En materia de tendencias, señala que será importante priorizar la digitalización de los negocios pequeños para que tengan canales resilientes en un escenario de recuperación donde todavía existe una contingencia.

“El comercio electrónico y la economía digital llegaron para quedarse. Ahora es prioritario dedicar esfuerzos a digitalizar las pymes, promover plataformas de exportación, estamos viendo una reacción muy limitada del gobierno, tenemos que activar todos los esfuerzos posibles desde el sector privado, porque, cuando un empleo se destruye, es muy difícil recuperarlo”, añade.

