Workspitality: regresar a la oficina, pero con la hospitalidad de un hotel

¿Cómo definir workspitality? “Es un concepto que trata de mezclar las mejores prácticas que se adoptaron debido a la pandemia; la noción de trabajar desde casa; y de un día de trabajo normal en la oficina –todo ello– con la hospitalidad, un término que solemos asociar más bien con el rubro de la hotelería o el turismo”, explica Giovanni D’Agostino en entrevista con Forbes México.

Según indica, esos conceptos juntos dan origen a esta nueva rama que busca que los espacios de trabajo tengan una nueva forma de uso, que en el desarrollo de oficinas se busque no solo que sean buenas con el medio ambiente, por ejemplo, sino también con el usuario. De hecho, lo que se pretende es que las nuevas oficinas se adapten a las necesidades reales de los usuarios pospandémicos.

Para Mariana de Alba, CEO de Work from Anywhere, workspitality significa traer balance al día a día de trabajo de las personas, saber que su rutina no tiene que ser lineal, no tiene que ser de la casa a la oficina y de regreso.

“Hay muchas cosas en nuestra vida que incrementan nuestra productividad como hacer ejercicio, pasar tiempo con la familia o poder trabajar en un lugar donde lleves a tus perros o donde puedas llevar a tus hijos. Workspitality es entender a cada persona porque cada una es diferente, es proporcionarle balance a su vida y, por lo tanto, ayudarlo a tener más creatividad, productividad y a reducir su estrés, lo cual genera muchísimo más entendimiento con la empresa con la que estás trabajando”, afirma.

Esta propuesta busca ser una solución para las empresas que tienen problemas para descentralizar el trabajo y atender las necesidades individuales de cada miembro de su equipo.

Si bien el Covid-19 nos hizo entender que existen otras maneras de trabajar, workspitality llega como una herramienta en la que estos especialistas asesoran a las organizaciones para administrar su oficina y el día a día del equipo en un contexto en el que el simple regreso a las empresas es un desafío per se.

“La forma de trabajo se desvinculó y se aletargó durante la emergencia sanitaria, nos acomodamos a trabajar remotamente, aunque las condiciones fueran por completo inadecuadas. Ahora es tiempo de que la fuerza laboral pueda regresar a un sitio mucho mejor al que tenía antes de la pandemia; necesitan tener los beneficios del home office, pero reintegrarse a la oficina sin perder mucho de lo que apreciaban del trabajo a distancia. La principal ventaja de esto es que puedas tener a tu equipo de trabajo nuevamente vinculado por estar cara a cara, en un espacio de oficina mucho mejor que los motive más que cuando iban a la oficina tradicional”, asevera Giovanni D’Agostino.

Para Mariana de Alba otras ventajas adicionales son la creación de un ambiente de trabajo eficiente que da como resultado días laborales más productivos lo que, a su vez, genera muchos ahorros a las empresas.

“El tener un mejor entorno laboral, el ambiente en el que cada una de las personas que están en tu equipo quiere trabajar, genera conexión con tu marca, lealtad y, por lo tanto, un mejor rendimiento, mayor atracción de talento y retención del mismo”, asegura.

