El fotógrafo, italiano Gabriele Galimberti, merecedor del primer lugar en la categoría de historias con retrato de World Press Photo con su trabajo The Ameriguns (Palabra compuesta American-Guns) muestra la arraigada cultura por las armas en Estados Unidos.

La semana pasada, Joe Biden y su fiscal general Merrick Garland anunciaron medidas limitadas para abordar la violencia relacionada con el control de armas en Estados Unidos, en lo que la Casa Blanca dijo era un primer paso para frenar los tiroteos masivos, el derramamiento de sangre en las comunidades y los suicidios.

Pero este trabajo de retratos de personas por el gusto por las armas de Gabriele Galimberti es por demás elocuente ante las medidas de control que plantea Joe Biden.

Galimberti ha viajado a todos los rincones de los Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York hasta Honolulu, para conocer a los orgullosos propietarios de armas y ver sus colecciones de armas de fuego. Ha fotografiado personas y armas en sus hogares y vecindarios, incluidos lugares donde nadie esperaría encontrar tales colecciones.

Schiever, Louisiana – Torrell Jasper, también conocido como Black Rambo [35] – Todos los días, casi novecientas mil personas esperan que Torrell Jasper haga su aparición en Instagram y muestre una de sus armas. Para encontrarlo, simplemente escriba “Black Rambo”, un apodo del que está muy orgulloso, y asegúrese de no terminar en la cuenta de su hijo por error (a los 13 años, ya está tratando de hacerse un nombre en las redes sociales ). Torrell, ahora de 35 años, aprendió a disparar de su padre cuando era niño. Un ex infante de marina, pasó algunos años en zonas de guerra, “donde apretar el gatillo y dar en el blanco era una cuestión de vida o muerte”. Ahora, de vuelta en la vida civil y trabajando como instalador de sistemas de aire acondicionado, Torrell, también conocido como Black Rambo, se divierte principalmente con sus armas. La gente también se divierte mirándolo. “No hay armas que prohibiría poseer a los ciudadanos comunes, pero si tuviera que nombrar una, bueno, una bazuca no es algo que realmente necesitas”, admite. Foto: © Gabriele Galimberti para National Geographic

Estos retratos, a menudo inquietantes, junto con las historias de los propietarios y sus armas de fuego que los acompañan y que se basan en entrevistas, brindan una visión poco común e inesperada de lo que hoy realmente representa la institución de la Segunda Enmienda.

Según Small Arms Survey, un proyecto de investigación global independiente con sede en Ginebra, Suiza, la mitad de todas las armas de fuego propiedad de ciudadanos privados en el mundo, con fines no militares, se encuentran en los Estados Unidos. La encuesta indica que el número de armas de fuego supera la población del país: 393 millones de armas para 328 millones de personas.

Las Vegas, Nevada – Robert Baldwin Jr. [39] – En una mansión de ensueño a las afueras de Las Vegas, en una habitación que parece más un museo, es donde Robert Baldwin Jr. guarda sus armas, detrás de una ventana a prueba de balas que parece un espejo. que, a menos que encienda las luces del interior, no podrá ver la colección en absoluto. Consta de cientos de piezas. Ninguno de ellos tiene un significado histórico, pero Robert está muy apegado a ellos. “Me gusta regalarme un arma para marcar momentos importantes, como Navidad o mi cumpleaños”. Es una tradición familiar. Cuando cumplió 6 años, su padre le dio su primer rifle calibre .22 y le enseñó a usarlo. “Solía ​​disparar por diversión. Era un cazador y quería traerme para forjar un vínculo especial. Él tuvo éxito.” Hoy, Robert es un conocido piloto de rallies. Ha competido tres veces en el rally-raid Dakar y ha ganado dos veces la Baja 1000, una de las carreras más famosas. Nunca sale desarmado. “Si llevo pantalones, significa que mi pistola está ahí en alguna parte”. Está en contra de cualquier restricción sobre la posesión de armas, aunque admite que “ningún ciudadano particular debería poder tener una ojiva nuclear”. Foto: © Gabriele Galimberti para National Geographic

La posesión de armas está garantizada por la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que data de 1791 y ha sido durante mucho tiempo un tema controvertido en el discurso legal, político y social estadounidense.

Aquellos que abogan por la derogación de la Segunda Enmienda o la introducción de un control de armas más estricto dicen que la Segunda Enmienda estaba destinada a las milicias; que una regulación más estricta reducirá la violencia armada; y que la mayoría de los estadounidenses, incluidos los propietarios de armas, apoyan nuevas restricciones.

Myrtle Beach, Carolina del Sur. Will Renke [35] – Cada dos semanas, Will Renke compra un arma de fuego nueva. Cuánto tiempo ha estado haciendo esto y cuántas armas tiene, prefiere no decirlo. “¿Mi colección? Es grande. Realmente, realmente grande “. Debajo de la sólida imagen de un joven emprendedor brillante, está claro que se conmueve cuando piensa en el momento en que disparó un arma por primera vez, a la edad de 10 años, y en la escopeta en sí, una Fox Savage .410 que conserva cuidadosamente. . “Nada es más importante, porque no lo considero simplemente como un arma. Es un pedazo de historia, algo que me dio mi abuelo y que quiero dárselo a mis hijos “. Su abuelo también impartió otra lección sobre “la importancia de la seguridad y el conocimiento de que nunca aprietas el gatillo a menos que sepas exactamente lo que tienes delante”. Está firmemente convencido de que la violencia está intrínsecamente ligada a la naturaleza humana y al deterioro de los valores, tanto familiares como ajenos. “La gente solo se preocupa por sus propios intereses, así que, si lastimar a alguien está en ese interés, no dudarán. Las próximas generaciones tendrán la oportunidad de mejorar las cosas si aprenden a ser responsables, si saben cómo comunicarse con los demás, si respetan a sus familias, sus escuelas y también al presidente, incluso cuando no les agrada “. Foto: © Gabriele Galimberti para National Geographic

Los partidarios de la Segunda Enmienda afirman que protege el derecho de un individuo a poseer armas; que las armas son necesarias para la autodefensa contra amenazas que van desde criminales locales hasta invasores extranjeros; y que la posesión de armas disuade el crimen en lugar de causar más crimen.

Según el archivo independiente Gun Violence Archive (GVA), EE. UU. Ha tenido más tiroteos masivos que cualquier otro país del planeta, con 633 tiroteos masivos solo en 2020.

Estados Unidos vive una “epidemia” de violencia con armas de fuego, como la ha descrito el presidente Joe Biden, tras los tiroteos del último mes, los últimos con seis fallecidos este mismo domingo (18.04.2021), sin una solución clara a la vista, debido a la ajustada mayoría demócrata en el Senado, registró DW.

Gabriele Galimberti trabaja en proyectos de fotografía documental a largo plazo en todo el mundo, varios de los cuales se han convertido en libros, (de hecho está colección de fotos del World Press Photo está en el libro The Amerigusn) Toy Stories, In Her Kitchen, My Couch Is Your Couch y The Heavens. Ha expuesto en espectáculos en todo el mundo, incluidos Les Rencontres de la Photographie (Arles), Festival Images (Vevey, Suiza) y el V&A London. Gabriele se convirtió recientemente en fotógrafo de National Geographic y trabaja regularmente para la revista.

Putnam Valley, Nueva York. Bree Michael Warner [43] – Cuando Bree Michael Warner decidió dejar Manhattan y la ciudad por un lugar menos acelerado, pensó mucho en qué condado sería el mejor. En algunos, las armas están muy mal vistas, en otros, se toleran mejor. Tiene 18 años y es “una anomalía, en esta zona ultraliberal”. Lo más importante es que ha convertido ese hecho en una piedra angular de su vida. Durante 15 años trabajó como actriz y presentadora de programas de televisión en California. Fue allí donde realmente llegó a conocer las armas, a amarlas tanto, de hecho, que se convirtió en miembro de la NRA e instructora de armas de fuego. Ahora enseña a las mujeres a disparar, no solo para defenderse, sino también para divertirse. Su primer consejo para sus alumnos es: “Es mucho más fácil usar un arma larga que una pistola. Son más precisos y es más fácil dar en el blanco “. A veces todavía acepta trabajos de actuación, en televisión y cine, pero ella y sus consejos sobre armas se han convertido en un punto de referencia para un gran número de seguidores en las redes sociales. “Siempre trato de ser genuino. Nunca hablo de un arma si realmente no me gusta. No acepto instrucciones de empresas, incluso si tengo relaciones duraderas con algunas diferentes “. ¿Qué cualidades debe tener un arma para que le guste? “No miro solo las cualidades estéticas, aunque, como mujer, me gustan las armas bonitas. Lo que quiero es que sean prácticos, tanto para enseñar a los demás como para la autodefensa ”. Foto: © Gabriele Galimberti para National Geographic

La exposición de World Press Photo en México estará abierta al público del 16 al 26 de septiembre de 2021 en el Museo Franz Mayer.

