¿Ya no te agrada tu profesión? Cambia de giro sin estudiar otra carrera

Si has pensado en dar un giro laboral de 180 grados, pero te has detenido porque no tienes tiempo de estudiar otra carrera, ya hay opciones para lograr tu objetivo.

Diversas escuelas o centros ofrecen cursos en línea, presenciales y semipresenciales en diversas áreas, cuya meta es proporcionar las habilidades precisas que requieren algunos de los puestos que más buscan actualmente las empresas.

Estos cursos incluso pueden resultar más convenientes que una carrera completa, especialmente si buscas algún trabajo en el sector tecnológico y sin necesidad de tener conocimientos previos, es decir, puedes iniciar de cero.

Hoy en día, si quieres ser programador informático, por ejemplo, puedes comenzar una carrera de 4 o 5 años, pero para cuando egreses, lo más seguro es que el plan de estudios que hayas cursado ya esté desfasado con las tecnologías que se usen en ese momento, dada la velocidad con la que avanza este campo.

En lugar de una carrera, podrías elegir un curso o bootcamp de cuatro o cinco meses que te enseñará los programas y habilidades específicas que requieren puestos como desarrollador de apps para móviles, entre otros, explicó Andrés Fleiz, director en Bedu, centro que imparte educación de este tipo.

Los títulos universitarios ya no son suficientes en la actualidad; las habilidades son lo que realmente está importando en el mercado laboral, sostuvo en entrevista con Forbes México.

De esta forma, agregó, este tipo de cursos funcionan como una especie de “última milla” de la educación, ya que también sirven para actualizar conocimientos.

Oportunidades

Actualmente en el país, cada año egresan unos 2,000 estudiantes de carreras relacionadas con las tecnologías de la información; sin embargo, 65% de los empleadores reportan que no están debidamente capacitados.

Está situación se refleja también en el 40% de los alumnos de bootcamps que son ingenieros, pero se dieron cuenta de que necesitan aprender más, afirmó Fleiz.

Aunado a esto, los 2,000 egresados de carreras tecnológicas en México resultan insuficientes para el mercado laboral, por lo que las empresas del país deben traer talento del exterior, lo cual crea una burbuja salarial que puede ser aprovechada por quienes estudian un bootcamp.

Una dimensión de esto último se observa en la probabilidad de 85% de ser contratado tras salir de un curso de este tipo, aseguró el directivo de Bedu.

Esta firma es una startup educativa con actividades en la Ciudad de México y Guadalajara, las dos urbes con mayor avance tecnológico del país.

Otros sitios de impartición de cursos y bootcamps son Ironhack y la plataforma Coursera. La primera maneja opciones presenciales, mientras que la segunda es totalmente online y algunos cursos cuentan con el respaldo de universidades del extranjero.

Bedu ha optado por un esquema mixto, que llama blender education (de ahí el nombre de la empresa), pues combina las clases presenciales y en línea.

Sus cursos se centran en tres áreas: tecnología, negocios y el idioma inglés. De esta forma, algunos programas son programación en JavaScript y Python, desarrollo móvil con Java, machine learning, diseño de UX y UI, data analysis, inteligencia financiera, marketing digital y habilidades de inglés para desarrolladores; ellos además son posiciones que van en ascenso en el mercado de trabajo con buenos salarios.

Andrés Fleiz destacó que dos de las ventajas de las cursos semipresenciales son la formación de soft skills, como la colaboración y la empatía, durante las clases con otros compañeros, y la proactividad en el aprendizaje con el trabajo en línea, ya que ahí el alumno es el protagonista del aprendizaje y no el maestro.

En promedio, el costo de un curso de cuatro meses es de entre 20,000 y 25,000 pesos, y Fleiz promete un posible retorno de inversión de hasta un mes en algunos casos, pues los sueldos pueden ser de hasta 50,000 pesos.

Para impulsar más a su egresados, Bedu cuenta con una red de aliados de empleabilidad que cuenta con una treintena de empresas, con las cuales ofrece hasta 80% de probabilidades de ser contratado al terminar un curso.