La portada del aniversario número 25 de la revista Vanity Fair reúne a algunos de los actores nominados al Oscar por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood entre ellos la mexicana Yalitza Aparicio.

Como parte de una publicación especial, en la portada aparece la protagonista de “Roma”, del director mexicano Alfonso Cuarón, en compañía de Rami Malek, nominado a mejor actor por la película “Bohemian Raphsody”; Regina King, nominada a mejor actriz de reparto por “El blues de Beale Street”; así como a Nicholas Hoult, David Washington, Elizabeth Debicki, Herny Golding y Tessa Thompson.

Las fotografías que conforman la portada estuvieron a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, también ganador de un Oscar en 2015 por “The Revenant” por mejor fotografía, bajo la dirección del también mexicano Alejandro González Iñárritu.

Este último ha sido galardonado con el premio de la Academia en la categoría de mejor película y mejor director por el filme mencionado y “Birdman (or the Unexpected Virtue of Ignorance)”.

Aparicio comparte nominación como mejor actriz junto a Glenn Close, por “The Wife”; Lady Gaga, por “A Star is Born”; Olivia Colman, por “The Favorite”, y Melissa McCarthy, por “Can You Ever Forgive Me?”.

Además, Marina de Tavira, coprotagonista de “Roma”, está nominada en la categoría de mejor actriz de reparto.

La cinta de Cuarón está nominada en 10 categorías de los Oscar y se postula como una de las favoritas para ganar el de mejor película, cuyo reconocimiento la convertiría en la primera película en español en obtener este premio.

