‘Roma’ lidera las nominaciones al Oscar: va por mejor película

La Academia de Hollywood anunció este martes a los aspirantes a la edición número 91 de los premios Oscar, y la película “Roma”, del mexicano Alfonso Cuarón, fue una de las películas con más nominaciones, 10 nominaciones, liderando la competencia.

Como ya va siendo tradición en estos premios, destacan las nominaciones a mejor película, mejor director, mejor actriz y mejor fotografía, entre otras.

“The Favourite” también competirá con 10 nominados, pero en nueve categorías, ya que en Mejor Actriz de Reparto compiten Emma Stone y Rachel Weisz.

Con 10 nominaciones, “Roma” se quedó a tres de la película del cineasta mexicano Guillermo del Toro, “La forma del agua”, que hace un año se llevó 13 nominaciones, de las cuales obtuvo cuatro premios, entre ellos el de mejor director y el de mejor película.

La entrega de los Premios Oscar se realizarán en el Dolby Theatre el próximo 24 de febrero.

Estas son las nominaciones que consiguió “Roma”:

