Diputadas chilenas escucharon el miércoles el testimonio de una estudiante afgana residente en el país andino, quien pidió a las autoridades nacionales ayudarla a sacar a su familia de Afganistán debido al peligro de muerte que corren, afirma, por la llegada de la milicia fundamentalista islámica del Talibán al poder, en especial una hermana, académica y divorciada que podría ser blanco del grupo violentamente machista.

La mujer, que ha sido identificada como Zahra Habibi, es una estudiante afgana de medicina de la Universidad de Chile que vive en el país desde hace 12 ó 13 años, dijo, y los únicos papeles de identificación con los que cuenta son los que les dio Chile porque ni pasaporte tiene.

“Solo tengo mi cédula de identidad que Chile me ha dado”, dijo la mujer, “cuando salí de Afganistán, era un país democrático, una república, y ese país ya murió. Ahora yo no tengo país, solo me queda Chile”.

La comisión de Mujeres y Equidad de Genero de la Cámara de Diputados de Chile escuchó el testimonio de Habibi intentando comprender qué más puede hacer el Gobierno para acoger en el país a los afganos que quieren abandonar el país ante el temor que les provoca el Talibán, que el domingo pasado capturó la capital afgana y recuperó el poder perdido hace 20 años, cuando Estados Unidos invadió el país por el apoyo y refugio que el régimen dio a los presuntos autores de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en EU.

Las fuerzas armadas estadounidenses pusieron fin a la ocupación del país asiático y comenzaron la retirada de sus tropas en mayo pasado, pero el caos se apoderó de Kabul el fin de semana pasado a medida que los Talibán avanzaban por la capital sin resistencia.

En su primera rueda de prensa al tomar el poder, los Talibán lanzaron el martes un mensaje de reconciliación y unidad, declararon una “amnistía general” y dijeron que las mujeres podrán trabajar “en el marco del islam”.

‘Las mujeres se suicidaban’

La posición de las mujeres en el nuevo Afganistán ha generado enorme inquietud y alarma entre la comunidad internacional ya que durante el régimen talibán previo, entre 1996 y 2001, fueron recluidas en el interior del hogar, no se les permitió salir de casa sin la compañía de un hombre y carecían de derecho alguno.

Habibi dijo que “en el primer gobierno de los Talibán las mujeres se suicidaban” para escapar de las vejaciones a las que eran constantemente sometidas y que no hay razón para creer que esta vez serán distintos.

La comunidad internacional, dijo, debe presionar al Talibán para que respeten los derechos de las mujeres, “su derecho de expresión, lo que opinan y lo que desean. Las mujeres siempre deben estar protegidas, y lo más importante, los talibanes deben asegurar que lo que ellos hicieron entre 1996 y 2001 no se puede volver a repetir. No más matar a mujeres con piedras. No más ejecuciones públicas. No más decapitaciones. No más mutilaciones de órganos sexuales femeninos. Los talibanes deben respetar la igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres”.

Escucha aquí el testimonio de Zahra Habibi:

El relato de Habibi, que lleva días pidiendo ayuda para sacar a su familia de Afganistán, llegó a oídos del canciller Andrés Allamand, y llevó al presidente Sebastián Piñera a anunciar que el país acogerá a unas 10 familias afganas en los próximos días, encabezadas por mujeres que se han dedicado a la defensa de sus derechos en el país asiático y cuya vida pudiera correr peligro con el Talibán en el poder.

Entre las mujeres se encuentra la hermana de Habibi, quien es académica universitaria, ha tenido vinculaciones con grupos de derechos humanos en favor de las mujeres y es divorciada, “tres características que la colocan como una especie de blanco para los talibanes”, dijo Allamand.

Habibi dijo que Allamand “habló conmigo, habló con mi hermana, la tranquilizó y ahora está haciendo todo lo posible para poder sacarla” del país.

Discuten estatuto especial para afganas

Chile no evacuará a las mujeres de Kabul pero trabaja con una ONG para que lo haga.

Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Internacionales, Carolina Valdivia, dijo que aunque Chile no tiene representación diplomática en el país asiático, cualquier delegación representación en el exterior puede recibir a ciudadanos afganos, sobre todo a aquellos de minorías en mayor riesgo, y otorgarles “todos los documentos que sean necesarios para que estas familias lleguen a Chile”.

Las diputadas de la Comisión mostraron interés, sobre todo, en declarar como refugiados a todos los afganos residentes en Chile.

El gobierno chileno, además, impulsó una declaración en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, “sobre la urgente protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Afganistán”, con el apoyo de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

También adhirió a la declaración suscrita por la Unión Europea junto a 20 países mediante la cual transmiten su “profunda preocupación” por la situación de mujeres y niñas en Afganistán y llaman a quienes ocupan puestos de poder y autoridad a garantizar su protección.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Habibi, por su parte, pidió personalmente a las diputadas que la ayudaran a obtener la nacionalidad chilena, pues las autoridades afganas ni siquiera entregarían documentos a una mujer.

Sin documentos, agregó, tampoco puede pedir cambiar su apellido, que dijo es el de su marido, de quien se separó tras haberlo denunciado en 2019 por violencia intrafamiliar.

Esa denuncia, aseguró, le valió el repudio de la pequeña comunidad afgana residente en Santiago.

“Desde ese momento yo ya no soy parte de esta comunidad”, dijo, “no tengo contacto con ellos, así que no puedo dar información respecto de lo que necesitan esas mujeres”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado