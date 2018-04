Zuckerberg se disculpa (otra vez) por escándalo de Facebook

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo al Congreso de Estados Unidos en un testimonio por escrito divulgado el lunes que la red social no hizo lo suficiente para impedir el mal uso de información personal de usuarios y pidió disculpas.

“Ahora está claro que no hicimos lo suficiente para impedir que estas herramientas fueran usadas para hacer daño”, sostuvo en el testimonio divulgado por la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes estadounidense.

“No tuvimos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y eso fue un gran error. Fue mi error y lo siento. Yo comencé Facebook, la dirijo y soy responsable por lo que pasa aquí”, agregó.

También afirmó que las principales inversiones de Facebook en seguridad “impactarán significativamente a nuestra rentabilidad de aquí en adelante”. Zuckerberg se reuniría con legisladores estadounidenses el lunes antes de dos días de testimonios en el Congreso a partir del martes.

A finales de marzo, Zuckerberg se disculpo por los errores en el manejo de datos de 50 millones de usuarios.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirle. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y cómo asegurarme de que esto no vuelva a suceder”, escribió Zuckerberg.

Un día después, las acciones de Facebook caían 1.5% en las operaciones previas a la apertura de los mercados el jueves, ya que las disculpas de Zuckerberg no lograron aliviar los nervios de Wall Street sobre el manejo de la compañía en un caso de privacidad de datos.

Con información de Reuters.