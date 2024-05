10 consejos de finanzas que toda mamá debe poner en práctica

Las madres de familia siempre han sido las mejores administradoras, eso se sabe. Sin embargo, este listado incluye otros puntos que a ninguna mamá de hoy se le escapan para tener las finanzas personales y familiares bajo control (hoy y a futuro). Echa un vistazo y revisa si ya tienes todo cubierto.

1. Prioriza el presupuesto

El presupuesto es un gran punto de partida, ya que es crucial saber exactamente a dónde va tu dinero cada mes. Considera usar lápiz y papel o alguna aplicación en tu celular para comprender al 100 tus gastos e identificar las áreas en las que puedes ahorrar.

2. Planifica las comidas con anticipación

‍La planificación de comidas es una excelente manera de ahorrar dinero. Planificarlas para la semana no solo te ayuda a atenerte a tu presupuesto al evitar las comidas impulsivas, sino que también te permite comprar al por mayor, lo que suele ser más barato.

3. Comprar a granel

Como te decíamos, hay productos que pueden ser más baratos cuando se compran en grandes cantidades. Solo asegúrate de comparar los precios primero y comprar lo que necesitas y puedes almacenar adecuadamente para evitar el desperdicio.

4. Compra de segunda mano

“De segunda mano” no significa necesariamente de mala calidad. Muchos artículos para niños, como ropa y juguetes, apenas se usan. ¡Crecen tan rápido! Echa un vistazo a las tiendas de segunda mano físicas o línea e incluso a las ventas de garaje. Puedes encontrar artículos de alta calidad por una fracción del costo original.

5. Hazlo tú misma

Desde platillos para ocasiones especiales hasta la decoración para los cumpleaños, hay muchas cosas que puedes hacer en casa a una fracción del costo. Una búsqueda rápida en Internet puede ofrecerte innumerables ideas DIY (do it yourself o hazlo tú misma en español). Esto te ahorrará dinero, al tiempo que es una actividad divertida.

6. Automatiza tu ahorro

De cada cheque de pago automatiza cierta cantidad hacia tu cuenta de ahorros. Es mucho más fácil ahorrar dinero cuando se hace automáticamente y no ves esa cantidad en tu cuenta corriente.

7. Enseña a los niños sobre el dinero

Empieza a enseñar a tus hijos sobre el dinero a una edad temprana. Esto no solo les ayudará a ser adultos financieramente inteligentes, sino que también puede ahorrarte mucho a corto plazo. Si los niños entienden el valor del dinero, es probable que comprendan mejor tus esfuerzos de presupuesto y ahorro.

8. Demuéstrales tu amor sin gastar

Muéstrale amor a tu hijo o hija con tu presencia, no con regalos. Para los especialistas, darles el 100% de tu atención por solo 15 minutos al día aumenta su conexión y reduce la necesidad de compensar comprando regalos que nunca llenarán la necesidad de tu peque de una relación contigo.

9. Cuida tu salud y bienestar

Recuerda que cuidar de ti misma también es una inversión. Como madre tienes una responsabilidad funamental contigo misma y con tu familia. Invertir en tu salud puede evitarte futuros gastos médicos y será un gran ejemplo para tus hijos.

10. Enfócate en tu pensión

Muchas madres ponen el futuro de sus hijos antes que el suyo, pero descuidar tu pensión podría tener repercusiones financieras a largo plazo que, en última instancia, afectarán a toda tu familia.

