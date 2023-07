El mapa de tus finanzas: qué categorías debes considerar en tu presupuesto

Un presupuesto es una especie de mapa de tus finanzas personales, hay que mirarlo muy de cerca para ver con exactitud hacia dónde va tu dinero.

Crear un presupuesto es el primer paso para salir de deudas y obtener la anhelada estabilidad financiera. Y para que tu presupuesto sea más efectivo, necesitas elegir las categorías correctas para entenderlas mejor y saber cuáles priorizar o mejorar.

Las categorías de un presupuesto personal se definen como el grupo de gastos similares dentro de un tema específico que te ayudan a comprender mejor cuánto gasta en áreas particulares de tu vida.

Por ejemplo, la cantidad de dinero que gastas en la categoría de vivienda será absolutamente diferente de la que gastas en transporte; saber cuánto dinero gastas en cada categoría te permitirá controlar mejor tu dinero y ajustar tus gastos en función de tus objetivos financieros.

La razón por la que tantas personas fracasan a la hora de elaborar un presupuesto es que solo utilizan las categorías de finanzas personales más comunes y contabilizan los gastos importantes, olvidando todos los pequeños.

Esta guía te puede ayudar a hacer un presupuesto que funcione para ti, como siempre, mucho depende de tu situación personal:

Ingresos

Esta es la primera categoría que debes incluir al crear tu presupuesto, pues necesitas saber exactamente de cuánto dinero dispondrás durante el mes. No olvides incluir tu dinero después de impuestos, no antes. De lo contrario, tu presupuesto será erróneo. Algunos ejemplos de ingresos so:

Salario

Comisiones

Bonos

Ingresos de inversiones

Regalos

Ventas

Vivienda

La categoría de vivienda es en la que la mayoría gasta más dinero, ya que incluye la renta o la hipoteca. Estos son algunos ejemplos de gastos de vivienda: renta o mensualidad de la hipoteca, impuestos, reparaciones y mantenimiento.

Servicios esenciales

Incluye todos los gastos sin los cuales no podrías vivir (agua, luz, internet). Tal vez la cuenta del gimnasio o de todas las plataformas de streaming pueden ser calificadas como “no esenciales” para darle un respiro a tu cartera.

Transporte

Es esencial que tomes en cuenta tus gastos de transporte. Si vas en coche a la tienda de la esquina, también tienes ahí un área de oportunidad. Haz desplazamientos pequeños a pie, eso será benéfico para tu salud. En tu presupuesto considera lo que se va en:

Gasolina

Mantenimiento del auto

Verificación

Impuestos

Renovación de tarjeta de circulación

Renovación de licencia de conducir

Lavado del auto y propina

Propinas al “viene viene”

Parquímetros

Estacionamientos

Pensión

Pasajes

Recarga a tus tarjetas de transporte

Te vas a sorprender de la suma de todo ello.

Alimentación

La comida es otra de las categorías del presupuesto personal en las que la gente gasta más dinero. Entre frutas, verduras, frituras y todo lo demás, puedes gastarte más de lo que imaginas cada mes. Aquí debes considerar las idas al super, las salidas con los amigos o la familia, las veces que pides comida hasta la puerta de tu casa, incluso las idas a la tiendita.

Cuidado personal

Incluye cualquier compra que contribuya a tu bienestar cotidiano, esta categoría puede tener gastos esenciales y no esenciales. Por ejemplo, hacerte las uñas, comprarte un perfume, ir al café o a las cervezas con los amigos. Tú decidirás qué gastos puedes recortar y cuáles definitivamente no.

Te damos algunos ejemplos de gastos cuidado personal:

Productos de belleza

Higiene personal

Cuidado personal

Visitar un spa

Recibir un masaje

Artículos de tocador

Perfumes

Ropa

Calzado

Accesorios

Desarrollo personal

A muchos nos interesa seguir desarrollando nuestras capacidades y queremos aprender todo lo posible para mejorar en nuestra carrera o a nivel personal. En esta categoría presupuestaria se tendrán en cuenta cosas como:

Talleres

Conferencias

Cursos

Terapia

Estudios

Material escolar

Hijos

Esta categoría engloba todos los gastos relacionados con los niños, quienes tienen hijos saben que gran parte del dinero se destinará a este punto. La lista de cosas puede parecer interminable, pero es importante hacerla tan amplia como sea posible para planear un mejor uso del dinero.

Mascotas (perrhijos, gathijos y demás)

Si tienes mascotas, debes incluirlas en tu presupuesto; esta categoría es para cualquier dinero que vayas a gastar con ellas mensualmente, comida, juguetes, estética, entrenamiento, gastos veterinarios, ¡incluso escuela!

Gastos médicos y sanitarios

Incluyen todo lo relacionado con las facturas médicas. Siempre es bueno pensar un poco en esta categoría, porque la prevención es la mejor medicina. Presupuesta tus visitas anuales con el oftalmólogo, el ginecólogo, el dermatólogo, el dentista. Cuidar de tu cuerpo evitará gastos mayores y padecimientos más grandes a futuro.

Seguros

Todos tenemos al menos un seguro que considerar en nuestro presupuesto. Hay que estar preparados para cualquier emergencia, así que el seguro de auto, de casa, de gastos médicos mayores o de vida tendrían que estar en tu radar.

Entretenimiento

Aquí se incluirán todos los gastos no esenciales y las cosas que haces para divertirte, desde salir con los amigos hasta las suscripciones y membresías que tengas. Si bien la diversión y el esparcimiento son claves en la vida, sobre todo en la que llevamos en la actualidad, esta área es una de las que nos brinda más opciones para hacer recortes y ahorro. No se trata de sacrificar tus hobbies o jamás darte gustitos, pero sí hay que presupuestarlos y no permitir que las emociones te hagan gastar por impulso.

Regalos

Los regalos nunca son una categoría fácil porque varían de un mes a otro. Algunos meses hay más cumpleaños y fiestas que otros, por lo que gastarás más dinero. ¿No te pasa que en tu familia hay un cumpleaños o hasta dos por varios meses seguidos?

Lo bueno de presupuestarlos es que te da la oportunidad de prepararte no solo para los onomásticos, sino también para el Día de Reyes, del Amor, del Niño, de las Madres, del Padre, Halloween, Navidad y más. Necesitas prever esos gastos en tu presupuesto.

Deudas

Muchos olvidan incluir las deudas en su presupuesto (por eso luego no les funciona el presupuesto). Lo ideal es que el presupuesto te ayude primero a pagar tus deudas para ser financieramente libre. Aquí puedes considerar:

Crédito automotriz

Crédito de nómina

Deudas de la tarjeta de crédito

Préstamos que pediste a amigos o familiares

Tarjetas departamentales

Objetivos financieros

Todo presupuesto debe establecerse en función de tus gastos y objetivos financieros. Sin objetivos financieros, no tendrás un propósito para mantener tu motivación y disciplina a la hora de presupuestar. Ya sea ahorrar dinero, crear un fondo de emergencia o invertir tus ingresos, tus objetivos financieros son cruciales para que tengas éxito a la hora de ceñirte a un presupuesto. ¿Cuál es tu mayor sueño?, ¿comprar un depa?, ¿visitar Europa?, ¿ahorrar para tener un buen retiro? Esa será tu mayor aliciente para seguir presupuestando y ahorrando.

Como las personas, cada presupuesto es un mundo. Todos tenemos ingresos, gastos y prioridades distintas, gastamos de distinta forma y nuestra motivación de ahorro es diferente también.

Ahora sabes qué puedes incluir en tu presupuesto, esto es una guía que te ayudará a crear uno más personal y acertado. Usa este conocimiento para averiguar cuáles son tus errores presupuestarios y empieza a evitarlos.

