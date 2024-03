7 cosas que las mujeres sí o sí deben saber de su Afore

“Las mujeres tenemos menos dinero en las cuentas Afore, menos semanas de cotización y, por lo tanto, menos probabilidades de que ese dinero se convierta en una pensión”, señala María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Esta profesional, madre y especialista en educación financiera te sugiere no perder de vista estos siete datos acerca de tu Afore:

1. Lo primero es saber qué es una Afore y para qué sirve. En esencia, es un instrumento para ahorrar dinero con perspectiva de largo plazo; se trata de una cuenta a tu nombre y que nadie te puede quitar. Desde luego, hay que pensar en ese dinero como un recurso que utilizarás en muchos años hacia el futuro.

2. Debes saber si tienes una cuenta Afore o no. ¿Cómo averiguarlo? La respuesta es sencilla, si alguna vez tuviste un trabajo que cotizaba a la seguridad social después de julio de 1997, entonces hay una cuenta aunque tú no la hayas elegido; ojo con eso. Va de nuevo: aunque ahora no estés trabajando de manera formal o cotizando directamente a la seguridad social, tienes una cuenta si en algún momento trabajaste después de julio de 1997.

3. Si tienes tu cuenta Afore, pero no sabes dónde está, entra a aforeweb.com.mx con tu CURP o número de seguridad social para averiguarlo, de preferencia haz la prueba con ambos datos. Te tomará menos de 5 minutos despejar tu duda.

4. Ten claro que no necesitas un empleo para poder ahorrar: cuando no tienes un empleo remunerado, lo mejor que puedes hacer es depositar de vez en cuando un poco de dinero a tu Afore; aunque sientas que es poco, el ahorro que hagas ahí se va a invertir de la forma adecuada para maximizarse al momento de tu retiro. Cuando llegues a la edad de retiro, pase lo que pase, esos recursos van a ser tuyos y te van a servir para lo que necesites en ese momento.

5. ¿Tienes un negocio, un empleo por cuenta propia en el que cobras por honorarios y haces declaración de impuestos? Lo que aportes voluntariamente a tu cuenta Afore se va a hacer deducible de impuestos.

6. ¿Tienes en la actualidad un empleo que cotiza a la seguridad social? Desde el año pasado se incrementó lo que estás ahorrando y esos recursos se están sumando para tu jubilación, estás sumando semanas para que tengas derecho al menos a una pensión mínima garantizada.

7. ¿Tu idea es depender de tus hijos o tu pareja cuando llegues a la edad de retiro? Tal vez lo mejor es procurar construir un ahorro por ti y para ti misma. Quizá te sientas egoísta al tomar parte de los recursos económicos destinados a la familia para destinarlos al ahorro que te servirá en la edad de retiro, pero nada están más lejos de la realidad. Como señala Lanzagorta, ahorrar para tu jubilación es un acto de amor para tus hijos porque no vas a depender de ellos, de modo que cuando sean adultos podrán concentrarse en sus propios proyectos y no van a tener que estar angustiados para que tú tengas para comer o para vivir. Ahorrar para tu propio bienestar sin culpa, es un gran regalo para tus hijos porque les brindas libertad.

La pareja y los hijos son importantísimos en la vida de una mujer, pero ella también debería serlo en su lista de prioridades.

“Es común pensar que al momento de tu jubilación vas a seguir viviendo con tu pareja o cerca de tus hijos, pero la vida y las circunstancias pueden cambiar y es importante que tengas algo tuyo para salir adelante independientemente del panorama”, dice la especialista de Amafore.

“Averigua si tienes una cuenta Afore y aprovéchala; en la medida que tu ahorro sea mayor, la pensión será mayor también. Esa es una especie de seguridad personal, de independencia y autonomía al tener tu futuro previsto; la independencia financiera te da la capacidad de tomar decisiones y de estar con alguien porque así lo quieres, no porque lo necesitas”, añade.

