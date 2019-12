100 Creativos Mexicanos 2019| Enrique Olvera y Karime López, orgullo gastronómico

La gastronomía mexicana siempre ha estado en la boca del mundo. Los platillos suelen ser reconocidos a nivel mundial y ha conquistado los paladares más exigentes. Y ahora toca destacar en 100 creativos mexicanos en el mundo a los mejores chefs nacionales.

En los últimos años, han surgido personajes de la alta cocina que han ganado terreno a nivel internacional como Karime López, quien recientemente obtuvo una estrella Michelin, o el siempre admirado Enrique Olvera y su restaurante Pujol.

Además, el repostero Luis Robledo planeada extender su marca hacia Estados Unidos, luego de haber sido nombrado como el mejor de Latinoamérica.

Karime López (Chef)

Se convirtió, en noviembre, en la primera mexicana en obtener una estrella Michelin. De hecho, es la única chef mexicana que figura en la célebre guía francesa para 2020.

Cynthia Xrysw Ruelas

Con modestia se considera “cocinera profesional”. Comenzó en el restaurante El Delfín de la reconocida chef Betty Vázquez, en San Blas, Nayarit. También destacó en Hueso, del chef Alfonso Cadena, y se hizo a la mar en Share, los restaurantes de los cruceros Princess, de Curtis Stone. Cynthia participará en la final mundial del S.Pellegrino Young Chef a celebrarse en Italia, en mayo de 2020.

José Ramón Castillo (Chef chocolatero)

“Lo que más me gusta del cacao mexicano es que sabe bien chingón, la neta. El cacao blanco porcelana, el soconusco de Chiapas es delicioso, y cuando se hace chocolate ese color que queda, ese rojizo ‘terracota’ me encanta, y el aroma… el aroma es todo.”

Te puede interesar: 100 mexicanos más creativos | Gastón Pavlovich y Yalitza dominan el cine

Fabián von Hauske Valtierra (Chef)

Ser chef nunca fue una opción. Sin embargo, cocinar cambió su vida cuando, a los 15 años, comenzó a trabajar en el restaurante de un amigo en Ciudad de México. Después emigró a EU sorprendido al obtener su Green Card. Hoy posee Contra y Wildair, restaurantes que lo califican como Promesa Creativa en las Artes Culinarias, que enaltece las contribuciones de los migrantes y fomenta su apreciación.



Indra Carrillo (Chef)

Desde muy pequeño, Indra se introdujo en la cocina gracias a sus abuelas. Su trayectoria ha sido forjada por los restaurantes más reconocidos a lo largo de nueve países. Este año se acreditó una prestigiosa estrella Michelin al frente del restaurante mexicano La Condesa, en París, Francia. Indra también obtuvo el Young Chef Award 2016 y 2018 que otorga la Guía culinaria Gault & Millau.

Daniela Soto-Innes (Chef)

Comenzó limpiando lechugas y fresas en un hotel en Detroit; ahora ha sido nombrada la Mejor Chef Femenina del Mundo por “The World ́s 50 Best Restaurants”. A sus 29 años, es la persona más joven en la lista de reconocidas. Enalteciendo la gastronomía mexicana, abre las puertas de la cocina a migrantes y fomenta la igualdad de género. En 2016 ganó el Rising Star Chef of the Year, de los Premios James Beard.

Te puede interesar: 100 Creativos Mexicanos| La creatividad es una guerra contra la muerte: Maricarmen Graue

Enrique Olvera (Chef)

Con 17 años de trayectoria, Pujol se reafirmó en 2019 como el mejor restaurante de México según el listado The World’s 50 Best Restaurants. El perfil de Enrique Olvera se ha distinguido por rendir tributo a la historia culinaria mexicana presentando platillos prehispánicos de una forma refinada y elegante.

El restaurante de Olvera obtuvo el puesto 12 a nivel global. La lista destaca en su menú el Mole Madre y Mole Nuevo, el primero, con más de 1,500 días de reposo. Cosme, otro de sus proyectos instaurado en Nueva York en 2014 y comandado por Daniela Soto- Innes, figura en el lugar 23 en la lista mundial y se ha mantenido en la lista debido a platillos como su cheesecake de eucalipto y sus cócteles con mezcal.

Luis Robledo (Repostero)

De jornadas de trabajo de 20 horas al día, a convertirse en el mejor reportero de Latinoamérica, Robledo sonríe al recordar su condecoración. Este 2020 promete: será el año en la que el chef busque llevar su marca a Estados Unidos y Canadá, tal como lo han hecho, con éxito, otros cocineros mexicanos de la talla de Enrique Olvera, Martha Ortiz y Gerardo Vázquez Lugo.