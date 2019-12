100 mexicanos más creativos | Gastón Pavlovich y Yalitza dominan el cine

Brillan en la industria del celuloide. El talento de esta lista de mexicanos se despliegan en cualquier formato de pantalla. Ya sea desde la silla de director, en escena o desde la libreta del guionista, los personajes aquí presentes han dejado huella en el considerado séptimo arte.

Desde Alejandro González Iñárritu, hasta Yalitza Aparicio o recientemente Gastón Pavlovich, estas estrellas del cine se han encumbrado como los creadores e intérpretes que tienen a México como uno de los pilares de esta negocio.

Gastón Pavlovich (productor)

Literalmente fue criado entre México y Estados Unidos por vivir en inmediatez a la frontera entre Sonora y Arizona, estudiando en ambos lados sin altas cercas de por medio. Cuando vio Cinema Paradiso, la ganadora extranjera del Oscar 1990, Gastón tuvo la revelación de su vida; se dedicaría a lo mismo que el entrañable Toto: crear cine. Hoy, Gastón es el absoluto responsable de que vean la luz diferentes películas de aclamados directores como Daniel Noah (Max Rose, 2013). Para el filme Irishman de Martin Scorsese, favorito ya al Oscar 2020, logró un financiamiento de 150 millones de dólares, nada mal para quien comenzó escribiendo su película El estudiante (2009) en un cuaderno escolar, obra que lo apartó de la política y los cargos públicos que desempeñó en México.

Alejandro González Iñárritu (Director)

Recibió el reconocimiento Corazón de Honor, en la edición 25 del Festival de Cine de Sarajevo, el encuentro más importante de la región de los Balcanes. Su trayectoria incluye 5 premios Oscar y un doctorado Honoris Causa. Su primera película fue Detrás del Dinero, realizada en formato para la televisión, en 1995.

Yalitza Aparicio (Actriz y activista)

“Me apena haber perdido el derecho a aprender mis lenguas. No lo atribuyo a que mis padres lo hayan hecho con la intención de negármelo, simplemente creyeron que era la mejor manera de protegerme contra la discriminación que existe en muchos países”

En su nombramiento en la Unesco, París, octubre 4, 2019.

Alfonso Cuarón (director)

“En Roma, el viaje fue muy largo, como en cada película; pero de ésta es de la que menos se esperaba. No era una película que fuera carne de Oscar, así que estoy emocionado de que haya ocurrido, que la Academia y el público hayan acogido a este personaje de origen indígena (Cleo)”.

Guillermo del Toro (director)

“Te das cuenta de que todo lo que dicen los adultos es mentira, no tiene sentido, y ese es un momento muy enloquecedor cuando eres niño, cuando te dicen ‘el mundo funciona así’ y resulta que no. ‘Historias de miedo’ es una película sobre las mentiras tanto en la vida diaria como a los más altos niveles. Me asusta cómo se propagan los bulos por las redes sociales, cómo se esparcen historias que pueden destruirte. La responsabilidad hoy en día de los narradores, de los contadores de historias, es enorme”.

Mariana Gorbea (Modeladora 3D y FX)

Mariana recibió por segunda ocasión un Emmy en la categoría de Efectos Visuales por la aclamada serie Game of Thrones. Diseñadora gráfica por la Universidad Iberoamericana, fue la encargada de modelar digitalmente la ciudad de King’s Landing, además de los ejércitos de Daenerys y Cersei, con todos sus armamentos. Para ello, revela, empleó la magia más importante: el trabajo en equipo.

Estibalitz Ruiz (Actriz)

Tomó sus maletas e hizo audición en Málaga, España, donde consiguió el papel de Diana Morales en el musical A Chorus Line, actuado y producido por Antonio Banderas. También actriz de doblaje, y egresada de The American Musical and Dramatic Academy (AMDA), de Nueva York, Estibalitz fue finalista en una serie de audiciones entre 1,800 aspirantes, y ahora pertenece al elenco que actúa desde noviembre.

Raúl “Robin” Morales (Cineasta y animador)

El Tigre sin rayas, un libro pop-up que creó en la universidad con una historia cándida, se ha convertido para Robin en un atrapa-sueños. Su enternecedor felino toma vida por poco menos de nueve minutos en pantalla, en una producción francosuiza de Folimage. Como animador (Don Gato y su Pandilla, La Leyenda de la Llorona), ha propuesto una estética mexicana y una narrativa global.

Tania Hernández Velasco (directora y fotógrafa)

La última cosecha de la tierra ancestral de una familia mexicana es el aliento de Titixe, el documental debutante y multipremiado de Tania. Su visión ha sido apreciada en festivales en Australia, Argentina, EU y España. Obtuvo el premio Charles E. Guggenheim para artistas emergentes del Full Frame Festival en EU, y participó en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz, en Francia.

Ana de la Reguera (actriz)

La originaria de Veracruz se encuentra trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: la película Army of the dead. Se trata de una cinta dirigida por el reconocido cineasta Zack Snyder, y compartirá créditos con actores como Dave Bautista y Ella Purnell. Asimismo, De la Reguera está trabajando también en la quinta entrega de la saga de cine de The Purge.

Manolo Caro (director)

A menos de dos semanas de su estreno, La Casa de las Flores se colocó en el primer lugar del top shows más vistos de Netflix en México, y obutvo más de 6.2 millones de vistas a nivel mundial. El próximo proyecto de Manolo Caro será una serie sobre la sociedad conservadora en España en los años 50, titulada Alguien tiene que morir.

Ariel Gutiérrez (cineasta)

Ariel fue el único mexicano elegido para participar en la edición 20 de Cinéfondation, la sección paralela del Festival de Cannes en Francia. Su cortometraje de tesis universitaria Los Tiempos de Héctor, fue proyectado en mayo del año pasado y nominado al premio de la muestra por su trama emocional cifrada en la eutanasia. Es panelista en el programa Mi cine, tu cine de Canal Once.

Cecilia Suárez (Actriz)

“Tuvimos que doblar las primeras escenas, porque yo hablaba normal. Busco una cadencia, o la voz o cómo es que suena el personaje (Paulina, en La Casa de las Flores). Batallé mucho y no lo encontraba. Al principio, preguntaban: ‘¿por qué habla así?'”.

Alejandra Márquez Abella (cineasta)

La guionista de la serie ‘Soy tu fan’ debutó, en 2015, en el Festival Internacional de Cine de Toronto con su largometraje ‘Semana Santa’, drama que le trajo el Premio del Jurado en el Festival de Friburgo. Su nuevo filme, ‘Las Niñas Bien’, ganó, este año, el Gran Premio en ese mismo festival, además de triunfar en Málaga (por Mejor Película Iberoamericana) y también en La Habana, Seattle, Toulouse y Palm Springs.

Tenoch Huerta (Actor)

Luego del éxito que representó para él formar parte de la serie ‘Narcos’ (México), el actor se encuentra terminando de filmar la nueva entrega de la reconocida serie se películas de ‘The Purge’, en la cual trabaja junto a su paisana Ana de la Reguera. El actor no dará vida, en la película, a ningún personaje mexicano que se presente como víctima, como a veces estilan esas historias, sino que encarnará al héroe de la cinta.

Diego Luna (Actor y productor)

“Debemos comprender de dónde vienen los niveles de violencia que vivimos, la tensa relación con EU […]. No digo que Narcos sea la forma […]. Lo más importante es que escuchen qué hay detrás: explotación, violencia, dolor, pérdida… y en México preguntarnos cómo un país con ese nivel de riqueza obliga a tantos a tomar ese camino. La desigualdad es brutal”

Salma Hayek (productora, actriz y directora)

En 2019, Salma Hayek se aventuró como productora de una serie de televisión, Monarca, que relata la historia de una familia de empresarios en México. Ésta se colocó como la segunda serie más vista de Netflix y ya alista el rodaje de la segunda temporada en 2020. ‘Monarca’ fue un proyecto conjunto de Netflix, la casa productora de Hayek, Ventanarosa, Lemon Studios y Sterns Castle.

Fernanda Valadez (cineasta)

Es una de los Berlinale Talents por el Festival Internacional de Cine de Berlín

Su drama Sin Señas Particulares ganó el premio Cine en Construcción 2019 del 67° Festival de Cine de San Sebastián, España. Este logro retrata seis años de trabajo de filmación realizada en Guanajuato, para narrar el viaje de una madre que busca a su hijo migrante desaparecido. Fernanda produjo también 400 maletas, Mejor corto del Festival de Cinema Latinoamericano São Paulo 2015.

Gael García Bernal (actor, director y productor)

“[En Chicuarotes] al final entendemos un poco el recorrido que llevan los protagonistas, nos sentimos cerca, queremos que ganen, de una manera extraña porque no están haciendo las cosas de forma tan correcta… y cuando pasa eso: ¡ya! es lo lindo del cine, es la magia, ya estás dentro de la película” Entrevista para Fandango Latam

Eiza González (actriz y cantante)

La actriz mexicana siguió, este 2019, ganando popularidad y presencia en la cartelera de Hollywood. Durante este año, participó en las películas ‘Paradise Hills’, ‘Alita’, ‘She’s missing’ y la última entrega de la saga ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’. La agenda del siguiente año ya empieza a tomar forma, pues actuará en cintas como ‘Godzilla vs. King Kong: Bloodshot’, película en la que compartirá pantalla con Vin Diesel, y ‘I care a lot’.

Guillermo Navarro (fotógrafo cinematográfico y director)

Guillermo se abrió las puertas de Hollywood imprimiendo su mirada en cintas como Desperado (1996), Hellboy (2004) y también en El laberinto del fauno, que le otorgó un Oscar en 2006. En conjunto con National Geographic desarrolló la docuserie Hostile Planet que le valió tres nominaciones al Emmy en septiembre, por su consigna de “hacer todo esfuerzo para proteger al planeta y a sus animales”.

Hugo Blendl (animador)

“Gracias a mis padres negligentes, la televisión me crió”, ha bromeado Hugo quien creció mirando Los Simpson y Dragon Ball. Estudió animación en Vancouver, Canadá, y por ahora su personaje favorito es Rick Sánchez, de Rick and Morty, serie cómica que dibujó como único mexicano entre un equipo de 130 personas. Este 2019 dirigió varios episodios de la serie infantil Legend Quest: Masters of Myth.

Paz Alicia Garciadiego y Arturo Ripstein (cineastas y guionistas)

El Premio Mirada Internacional del Festival de Cine de Madrid, destinado para los cineastas foráneos, le fue otorgado a la prestigiada pareja por sus extensos proyectos cinematográficos y su “trayectoria y visión del mundo”, destacando “su inmensa calidad, temáticas y visión que son verdadero ejemplo y espejo donde mirar, escuchar y aprender sobre el cine, la vida, el arte y la literatura”.

Eugenio Derbez (comediante, escritor y productor)

La carrera de Eugenio Derbez comenzó con los roles de las series cómicas ‘Cachún, cachún, ra, ra’ y ‘Anabel’, en la década de los 80. Su serie cómica LOL, desarrollada para Amazon Prime, obtuvo la renovación de una segunda temporada. Asimismo, su reality show, ‘De viaje con los Derbez’ (distribuida en Amazon Prime y, en Estados Unidos, con Lionsgate) ayudó a conectar lazos con sus seguidores.

Eduardo Moreno (cineasta)

Si tan sólo pudiéramos dormir esta noche, es el título del filme independiente que Eduardo finalizó con desvelos y de la mano de Kickstarter, recaudando fondos para finalizarlo y concluyéndolo, a pesar del trabajo a deshoras y con todo en contra. Valió la pena: fue premiado Mejor Director del Festival Internacional de Cine de Seúl 2019. Aún no hay fecha para estreno en nuestro país.

