100 Creativos Mexicanos 2019| Los arquitectos nacionales, en la élite del mundo

Tatiana Bilbao (Arquitecta)

La arquitecta celebró los 15 años de su estudio, ganó el Marcus Prize, otorgado por la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, terminó su edificio más grande y, por si esto fuera poco, expuso en uno de los museos más prestigiosos del mundo: el Louisina Museum of Modern Art, en Dinamarca.

Alejandro Guardado y Allan Ugalde (Arquitectos)

Desde su despacho All Arquitectura, buscan incorporar a las comunidades en los proyectos arquitectónicos, para que las obras aporten y solucionen necesidades. Han participado en distintos certámenes internacionales de arquitectura. En 2013, su propuesta para el reciclado de dos edificios les valió el primer lugar del concurso Super Sky Scrapers, celebrado en Seúl, Corea del Sur. La idea fue recuperar dos edificios abandonados y convertirlos en granja urbana y jardín botánico, el proyecto es replicable y puede ayudar a reducir los índices de contaminación en las ciudades.

Frida Escobedo (Arquitecta)

“Siempre supe que estaría en el campo creativo. Elegí arquitectura porque me parecía un lugar más seguro en el que no estaría tan expuesta como en otras Bellas Artes más artísticas. Así que probé a ver si me gustaba o me iba a estudiar diseño, pero desde el día uno me enamoré de la carrera”

“Mis proyectos son muy simples en cuanto a sus volúmenes y sus estrategias, lo cual es muy complejo de lograr, porque tienes que transcurrir por una serie de procesos, editar mucho para llegar a ese resultado que sea capaz de expresarlo todo”

Entrevista con Marcus Fairs para Dezeen, 2019

Benjamín Romano (Arquitecto)

“Creo que la creatividad es resultado de la técnica. Yo lo único que sé hacer es trabajar y dar clases, no sé hacer otra cosa. Somos un grupo pequeño de arquitectos y todos opinamos. Está prohibido no opinar”

Entrevista para Forbes, 2018

Ana Paula Ruiz Galindo y Mecky Reuss (Arquitectos)

Una estructura circular convirtió al museo MoMa Ps1, en Long Island, NY, en un oasis en medio de la jungla de concreto y cristal. Se llama Hórama Rama, del despacho Pedro & Juana, ganadores de la edición 20 del YAP que convocó el MoMA Ps1. Con más de 324 m2 de construcción, la presencia del cilindro reconfigura el patio en un entorno inmersivo donde los visitantes pueden entrar y salir, en contraste con el paisaje urbano adyacente al museo. La instalación incluye hamacas diseñadas en el sur de México junto con una cascada. El exterior de la estructura presenta “cerdas” de madera salientes que crean una sensación dinámica. Este desarrollo del estudio a cargo de Ana Paula y Mecky se suma al reconocimiento de sus múltiples proyectos en México, Italia y Estados Unidos, principalmente.

Alberto Kalach (Arquitecto)

“Una vertiginosa ciudad de libros al estilo Blade Runner”, es la analogía que publicó en septiembre el diario inglés The Guardian para el número 8 de los 25 mejores edificios en el mundo en lo que va del siglo. La descripción alude a la Biblioteca Vasconcelos y sus jardines botánicos, concluidos en 2007. La obra de Alberto y su despacho TAX abarca casas, paisajismo y edificios diversos.

Agustín Pizá (Arquitecto de campos de golf)

“El sacrificio realmente es algo que entregamos sin saber si vamos a recibir algo a cambio. La recompensa es incierta, sin embargo, es importante hacerlo.

“En el golf tú no controlas absolutamente nada, más que tu reacción ante la situación en la que te encuentras. Lo único que realmente controlas es tu siguiente golpe y eso se puede transmitir a la vida. La actitud es la que nos va a sacar”

En TEDx Tijuana, 2014

Abraham Cherem y José Antonio Aguilar

Un pulcrísimo e inspirado trabajo en concreto aparente en su Tebila, un espacio espiritual y ritual considerado como “uno de los más bellos de su tipo”, les trajo el premio Architecture MasterPrize de diseño, en la categoría Cultural. Abraham y José Antonio proyectan y construyen desde residencias hasta corporativos, resaltando en su trabajo las texturas y tramas empleadas con maestría.