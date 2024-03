Deportistas asesorando a deportistas: así es la exitosa fórmula de la gestión financiera de los atletas

Deportistas asesorando a deportistas. Es una corriente cada vez más habitual. Nadie mejor que un deportista bien formado para conocer los problemas de la gestión de patrimonios que pueden desaparecer por malas decisiones o malos consejos. Es la profesión de moda que salvaguarda la economía de carreras cortas que en ocasiones se van por el desagüe.

Los datos hablan por sí mismos: según un estudio de Xpro de 2013, tres de cada cinco jugadores de la Premier League se arruinan cinco años después de su retirada. Además, el 60 por ciento de los jugadores de la NBA y el 78 por ciento de los NFL acaban en bancarrota.

Otro estudio, en este caso de la revista Sports Illustrated de 2020, señaló que el 80 por ciento de las estrellas del deporte acaban arruinadas. Nombres como Paul Gascoigne, Denis Rodman, Boris Becker, Mike Tyson, Iván Zamorano, Scottie Pippen o Christian Vieri vieron peligrar su patrimonio por malas decisiones financieras.

¿Por qué se pierden esas fortunas? Marco Soriano, experto en industria del deporte, explica a EFE que es algo bastante habitual: “Ocurre muy a menudo con actores, deportistas y ‘celebrities’ porque no tienen objetivos financieros claros ni profesionales que realmente entiendan cómo mantener sus fortunas con inversiones de tendencias importantes. Y en varios casos, malas costumbres. Caso de Ronaldinho Gaucho o Maradona”, recuerda.

“Hoy diría que un buen conocimiento de políticas monetarias y fiscales a nivel doméstico e internacional es extremadamente necesario, y dudo que muchos lo tengan o sepan. Aún siendo bancarios y asesores financieros. Es ahí donde destacamos quiénes llevan esta vocación”, agrega.

Pero el problema muchas veces no está en la cúspide del iceberg, donde los deportistas más famosos ganan cantidades ingentes de dinero. En la base, donde los más humildes a lo largo de su carrera ganan cifras muchísimo más discretas, no tienen muchas oportunidades para equivocarse. Y, en ocasiones, por culpa de malos consejos de satélites sin preparación, acaban arruinados.

Por eso, muchos deportistas han visto un nicho de mercado en el asesoramiento de compañeros. Durante su carrera adquieren formación y ahora han conseguido abrirse camino en otra profesión completamente distinta a la que desarrollaron durante su juventud.

Es el caso de Javier Arizmendi, que se retiró con 30 años después de jugar en equipos como el Atlético de Madrid, Deportivo, Valencia, Zaragoza o Getafe. Estudió mientras jugaba al fútbol, se licenció en Administración y Dirección de Empresas con un MBA en Finanzas en ESERP y ahora es asesor financiero en Tressis. Su experiencia ha ayudado a abrir los ojos a muchos deportistas a la hora de administrar su economía.

En su empresa tienen un acuerdo con la Asociación de Futbolistas Profesionales (AFE) en el que todos los afiliados tienen a su disposición un servicio de consultoría y de calificación financiera para fijar un plan de acción con su economía. En cuatro años, han utilizado sus servicios más de 100 futbolistas tanto masculinos como femeninos y de cualquier categoría.

“El futbolista genera un dinero importante que tiene que colocar y muchas veces existe más dinero que ideas. Y no quiere decir que todas las ideas que surjan son buenas. De ahí la importancia de saber filtrarlas y de no tomar decisiones aisladas. Hay que tener una estructura clara, una estrategia y un plan de acción. Una vez construidos los cimientos de la casa, ver en qué productos invertir para conseguir los objetivos. A eso me dedico básicamente”, afirma Arizmendi a EFE.

El deportista necesita, aparte de asesoramiento en el plano financiero, un servicio de consultoría, una estrategia, unos cimientos claros y, en base a ello, apunta Arizmendi, “tener un patrimonio y construirlo para que en el futuro haya seguridad”.

¿Cómo acabó Arizmendi asesorando deportistas? Simplemente, primero cumplió con una necesidad personal, que era saber qué hacer con el dinero que había ahorrado en poco tiempo. Esa fue la primera motivación que le llevó a formarse en finanzas.

“Luego sí que ves que extrapolas tus necesidades a tu colectivo, que evidentemente las tienen. Me di cuenta que se acercan a ti con buenas palabras que vienen a decir que tienen una buena idea que van a desarrollar con tu dinero. A mí me interesó saber qué tendría que preguntar a la persona que me ofrecía esa inversión o que alternativas tendría. Es decir, tener ciertas nociones para saber discernir la oportunidad o no de esa inversión”.

En la misma línea se encuentra Allfinancesport, otra empresa dirigida por cinco jugadores que todavía están en activo y que, como Arizmendi, se formaron a la vez que desarrollaban su carrera. Ahora compaginan las emociones de los partidos de fútbol con el asesoramiento a deportistas que necesitan gestionar bien su patrimonio.

Ismael Gil, además de portero del Xerez CD, también es consultor financiero de Allfinancesport. Se preparó, estudió y ahora dirige a deportistas para proteger su economía. Muchos de sus clientes forman parte de las llamadas categorías inferiores del fútbol español. A niveles más bajos, la buena administración también es importantísima.

“El que está en la súper élite y se equivoca, seguramente se va a equivocar menos. Pero el que está en categorías inferiores e invierte por invertir, en algo que le ha dicho su padre o amigo sin tener un profesional que le ayude… Ahí, si te equivocas, puedes gastarte lo de toda tu vida. Nosotros, al que no tiene un patrimonio, se lo vamos a empezar a crear para el futuro. Lo protegemos, lo planificamos y le hacemos un seguimiento”, dice a EFE.

Para Isma Gil hay una desinformación y muy poca educación financiera a nivel global en España. Pero, sobre todo, esa desinformación existe a nivel deportivo, donde es muy necesaria la ayuda de asesores que conduzcan a sus clientes por el buen camino para proteger unos ingresos que son cambiantes y que tienen un recorrido pequeño a lo largo del tiempo.

“Pensamos muchas veces que con 20 años se gana dinero en el fútbol y que vamos a llegar muy lejos. Pero, de repente, pasas de un Real Madrid Castilla a un equipo de Tercera cobrando una tercera parte. Nosotros les asesoramos y les formamos con talleres. Somos como médicos. Hacemos la radiografía financiera del deportista, un análisis. Después vemos objetivos, les mostramos las mejores herramientas para cada uno y hacemos un seguimiento. Sabemos de dónde partimos, dónde vamos y les ayudamos en el camino”, explica Gil.

Allfinancesport tiene cerca de 50 deportistas entre sus clientes. Futbolistas de Primera RFEF, Segunda RFEF, Preferente, jugadores que han debutado en Primera División o que han jugado en Segunda, así como árbitros o deportistas de otros ámbitos como el judo. Y el crecimiento, como asegura Gil, es brutal.

“El boca a boca y las referencias llegan porque funciona. El camino para ellos es duro, pero están más tranquilos sabiendo que tienen a alguien detrás, a un asesor con quien vas de la manos. La transparencia y el nudismo en las finanzas es importantísimo. Y ellos notan que es así”.

Y tanto Arizmendi como Isma Gil coinciden en una cosa clave: el jugador debe formarse durante su carrera. “La carrera del deportista es cortoplacista, no sabes cuanto dura. Una buena formación, es clave”, dice Gil. “Está clarísimo, hay que formarse. Por lo que te pueda servir en el futuro y por la perspectiva que te puede dar mientras estás en activo. Los futbolistas viven en una burbuja y pisar una realidad como puede ser la universidad otorga una calidad profesional importantísima”, incide Arizmendi.

El caso es que ambos adquirieron esa formación. Tanto Arizmendi como Isma Gil y sus compañeros son deportistas asesorando a deportistas. Y nadie mejor que ellos para conocer los vericuetos de unas finanzas sujetas a altibajos y cortas en el tiempo que, sin buena supervisión, pueden acabar mal. El sistema parece funcionar, los deportistas lo saben y muchos se agarran a la experiencia de una fórmula en auge.

Con información de EFE.

