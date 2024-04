Asociación universitaria NAIA prohibe a las deportistas trans participar en competiciones femeninas

La asociación universitaria NAIA anunció que prohibirá la participación de las deportistas trans en competiciones femeninas.

NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics) es una asociación de 241 pequeñas universidades de Estados en la que compiten cada año más de 83,000 estudiantes, según los datos de su web.

No hay que confundirla con la NCAA (National Collegiate Athletic Association), la gran referencia del deporte universitario en Estados Unidos, conocida por ejemplo por organizar el ‘March Madness’ de baloncesto y que agrupa a las instituciones educativas de mayor prestigio y más famosas del país.

De acuerdo con los datos de la NCAA, esta asociación cuenta con alrededor de 1,100 universidades y en ella compiten más de 520,000 estudiantes cada año.

Asociación NAIA prohíbe a las deportistas trans participar en competiciones femeninas

Las nuevas reglas de la NAIA sostienen que “solo las estudiantes-deportistas cuyo sexo biológico sea femenino podrán participar en deportes femeninos patrocinados por la NAIA”.

“Una estudiante que no ha comenzado ninguna terapia de hormonas podrá participar sin limitaciones. Una estudiante que haya comenzado terapia de hormonas podrá participar en todas las actividades que sean internas de la institución -no incluye competición externa- incluyendo ejercicios, entrenamientos, actividades de equipo (…) y competición externa que no sea una competencia computable según la definición de la NAIA”, detalló la asociación.

La NAIA explicó que, salvo en ‘cheerleading’ (animación) competitivo y baile competitivo, existen en su organización “categorías separadas para participantes masculinos y femeninos”.

“Cada deporte de la NAIA incluye una combinación de fuerza, velocidad y resistencia que proporciona ventajas competitivas a los estudiantes-deportistas masculinos. Como resultado de eso, la política de la NAIA para estudiantes-deportistas trans aplica a todos los deportes excepto ‘cheer’ competitivo y baile competitivo, que están abiertos a todos los estudiantes”, indicó.

Con información de EFE.

