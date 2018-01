4 innovadores latinoamericanos que quieren revolucionar al mundo

Seedstars es un programa desarrollado para apoyar a emprendedores e innovadores en países en vías de desarrollo. Una de sus zonas de actuación es Latinoamérica, donde en doce países buscan a los mejores innovadores.

La edición de 2017 tuvo lugar en México, donde los 12 ganadores visitaron nuestro país para la gran final de la región y durante una semana poder capacitarse para hacer de su modelo de negocio una cosa más escalable.

Durante su estancia en nuestro país pudimos platicar con cuatro de ellos, que cubren áreas de movilidad, ingeniería y medicina. A continuación te los presentamos.

Mejores diagnósticos/Uruguay

El ganador del Seedstars de Uruguay fue Genlives. Un proyecto creado por muchos profesionales del sector médico, biológico y genético, que pretenden ayudar a los médicos del mundo a realizar diagnósticos más certeros a través el análisis del genoma humano.

En últimos 15 años se ha producido un desarrollo muy importante de herramientas que quieren impactar en el ámbito médico y Genlives es una de ellas. El ayudar a detectar las enfermedades raras a través del análisis genómico es su campo de actuación.

Los emprendedores detrás de la compañía afirman que hoy en día realizar una secuenciación del genoma humano es relativamente barato, por 2,0000 dólares uno puede obtener una segmentación de su genoma. En el aspecto del análisis de éste, es donde Genlives aparece.

Vale la pena advertir que ésta es una innovación con un nicho muy concreto, el sector médico, y como tal no está dirigida al gran público. Mediante una plataforma con distintos especialistas el medico puede subir el análisis de un genoma y analizarlo con los conocimientos y diagnósticos subidos por otros miembros, siendo así más sencilla la detección de la patología.

Telemedicina/Ecuador

Siguiendo en la rama medica presentamos la segunda innovación, esta fue la ganadora del evento llevado a cabo en Ecuador. Estamos hablando de Multidoctores, la cual pretende aumentar el uso de la telemedicina.

Cada vez más, nosotros solemos tener en nuestro teléfono el contacto de algún doctor de confianza para consultarle de manera rápida y sin tener que acudir a la consulta alguna duda. Mediante Multidoctores se busca crear las herramientas para conectar pacientes y doctores.

Esto es lo que llamamos telemedicina, la cual ya existe desde hace algunos años, lo que pasa es que no se utiliza el canal adecuado explico, Luis Villarroel, cofundador de Multidoctores.

La intención es crear una plataforma similar a Facebook, donde el paciente tenga subido su historial médico, el cual estaría encriptado para evitar robo de información, y aquel doctor que le esté pasando consulta o quiera el consultar puede conocerlo si esta acepta la solicitud del doctor.

Los emprendedores cuentan con el apoyo de una firma con 20 años de experiencia en telemedicina, la cual aporta el know how. De momento solo tienen sus propios doctores y actúan en Ecuador, pero su intención es llegar a todo el mundo y sumar distintos especialistas.

Fibra de carbono en dos ruedas/Costa Rica

Difacom es la tercera innovación que aquí te presentamos. Este proyecto nacido en Costa Rica quiere que tu bici de fibra de carbono te dure lo máximo posible, por eso en caso de accidente y rotura de ésta, estos emprendedores se comprometen a reconstruirla.

El ciclismo ahora es un deporte en alza por que cada vez más gente está tomando consciencia ambiental. Las bicicletas de fibra de carbono son caras las más baratas ronda los 5000 dólares, por eso cuando una de estas sufre un daño o rotura mucho la desechan.

Desde esta empresa costarricense se procede a la reconstrucción con fibra de carbono de la bicicleta hasta el punto de que no parece haber sufrido algún daño. Marian Brenes, cofundadora de Difacom, insistió que ellos hacen una reconstrucción y no una reparación, ya que la segunda no es una solución real y permanente, en cambio la reconstrucción es empírica y real.

Este equipo de seis personas te garantiza la calidad de sus procesos, incluso organismos internacionales como la Unión de Ciclistas Internacional (UCI) o ciclistas profesionales están seguros que esta innovación va a cambiar el mercado del ciclismo amateur en el mundo.

Transporte más ágil/Perú

La última que presentamos es Turuta, la ganadora de Perú. Los creadores de esta aplicación quieren cambiar la forma de como interactúa la gente con sus ciudades usando el transporte público.

La idea nació por que, en Lima, ciudad natal de los fundadores, había un gran desconocimiento del transporte público sobre todo de sus horarios y rutas. Ellos quieren ser el brazo tecnológico de las empresas de transporte público del mundo.

En una aplicación aparecen monitoreadas todas las rutas de la ciudad en cuestión para que les sea más fácil a los usuarios conocer el estado del transporte público y cuál es la ruta más rápida para llegar a su destino.

En Lima ya han alcanzado el éxito contando de su lado con todas las empresas de transporte público de la ciudad, así como con 10,000 taxis que también aparecen como opción para que tanto turistas como residentes puedan disfrutar de la ciudad sin preocuparse por el tráfico.

