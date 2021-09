5 claves para detectar un fraude al invertir en criptomonedas

“En 2017 supe del caso de una persona que había sido contactada para invertir en una nueva criptomoneda, la convencieron de que el proyecto estaba respaldado por minas de oro, pero no era cierto no hubo nunca un contrato o una garantía. Así perdió alrededor de tres millones de pesos. Otro ejemplo más reciente ocurrió con un supuesto influencer de inversiones en criptomonedas, un tema muy delicado. La persona fue contactada vía Facebook y se le invitó a invertir 2,000 dólares (USD) con la promesa de ganar 20,000 en poco tiempo. La víctima del fraude sacó dinero de su tarjeta de crédito para dar los 2,000 USD, poco después solicitó sus ganancias, pero las cosas cambiaron, ahora tenía que dar 5,000 USD para poder retirar su dinero. Reunió otros 2,000 USD pero no obtuvo más respuesta. Buscar ayuda fue lo único que pudo hacer, pero lamentablemente no se podía hacer nada, ni siquiera rastrear a la persona o la plataforma que se usó para cometer el fraude. La persona estaba devastada”, explica Eloisa Cadenas, confundadora del primer stablecoin mexicano, PXO, CEO de Cryptofintech y doctorante de criptoactivos por la UNAM.

En entrevista con +Dinero de Forbes México, la especialista destacó los principales focos rojos si tienes ganas de invertir en criptomonedas, pero aún no sabes mucho del tema.

No es tan difícil conocer cómo puedes caer en una estafa

En su opinión, la forma de operar estafas con criptomonedas no difiere del modus operandi con otro tipo de activos:

1. RENDIMIENTOS EXORBITANTES

El primer foco rojo está relacionado con llamar a la gente a través de rendimientos atractivos, con la euforia crypto o la euforia Bitcoin también han surgido nuevos esquemas para defraudar a las personas que no conocen el mercado.

Quienes plantean este tipo de esquemas van a buscar convencerte de que lo suyo no es una estafa, que te darán rendimientos muy atractivos, incluso rendimientos del 200%.

“Ese discurso de los rendimientos exorbitantes la verdad es imposible, por ejemplo, en México, los títulos de deuda pública como Cetes, te dan un interés anual de aproximadamente 5%; casas de bolsa reconocidas te pueden dar rendimientos de 25% y esas ya se consideran inversiones de alto riesgo. Si alguien te promete rendimientos del 80 o 90% eso definitivamente es una señal de alarma”, señala Eloisa Cadenas.

2. SON PERSONAS CON PERFILES EXÉNTRICOS

Algo que se ve muy claramente es que son personajes con perfiles excéntricos, es decir, que muestran automóviles de muy alto valor, ropa de marcas costosas, se presentan como gestores de inversiones e incluso hacen videos para mostrar lo que han ganado a través de sus inversiones, lo que buscan es crear todo un montaje y parecer ostentosos para convencer a la gente.

3. LANZAN OFERTAS IRRESISTIBLES

Frases como “invierte ahora en esta criptomoneda porque después va a subir, es el momento de comprar porque está en descuento” son a menudo un gran señuelo.

“Si se presenta alguien con un proyecto desconocido, que quizá no tiene la documentación legal que esté respaldando el token, que no puede demostrar en qué crypto exchanges o casas de intercambio crypto van a estar listados o que no existe un equipo que los esté empujando, todo eso hace muy dudosa la oferta”, advierte la especialista en criptomonedas.

4. SE ESCUDAN EN UN SITIO WEB QUE A TODAS LUCES PARECE LEGAL

Otro aspecto importante es estar conscientes de que usarán sitios web profesionales para parecer legales y confiables, pero hoy cualquier persona puede mandar a hacer una página web, no hay garantía de seguridad en ello. Entrar al sitio y revisar que todo esté “en orden” no te protegerá de un fraude.

cryptocapitaltrader.com es un ejemplo, el sitio era falso y ha desaparecido, prometía rendimientos de 745%. Fuente: Cortesía

5. TE EMBAUCAN EN FRAUDES PONZI

Algo interesante en los fraudes relacionados con criptomonedas es que para estafar utilizan un sistema de referidos, o sea que incentivan a quienes ya están dentro a atraer más personas, otros recurren a una especie de membresías en las que la persona primero paga para poder invertir y posteriormente va recibiendo sus rendimientos.

“Eso tampoco es necesario en una inversión segura. Los fraudes en el mundo crypto son cada vez más recurrentes y es un tema del que se debe hablar porque la mayoría de las personas no tienen un conocimiento amplio en inversiones o no conocen el mercado crypto cuando deciden entrar. Cuando te aventuras solo(a) sin saber bien de qué se trata todo eso es probable que no sepas qué comprar, cuánto dinero invertir. Es fundamental que antes te involucres con el tema y trates de aprender todo lo que sea posible, jamás pongas tu dinero en algo que desconoces y nunca le des tu dinero a terceras personas, esa es de las peores cosas que podrías hacer”, finaliza la CEO de Cryptofintech.

Ahora que sabes cuáles son los focos rojos al invertir en criptomonedas, ¿estás listo(a) para saber cuáles son las fuentes más confiables para aprender del tema, cuál es la mejor forma de empezar a invertir en criptomonedas, como Bitcoin, sin vivir una mala experiencia? No te pierdas la segunda entrega de esta interesante entrevista que te preparamos en +Dinero.

