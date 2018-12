5 consejos para terminar el año bajo la mayor lluvia de estrellas del 2018

Este jueves y viernes por la noche hay la posibilidad de asistir a un espectáculo que no precisa de escenario, ni de telón, ni de personajes humanos. La obra se llama Gemínidas, y se trata de la mayor lluvia de estrellas del año.

El baño de cometas se produce cuando la Tierra pasa por una masa polvorienta de escombros que emana de un objeto rocoso llamado Faetón 3200. El polvo y los restos rocosos se incendian cuando chocan con la atmósfera terrestre, proyectando una lluvia de estrellas.

Según la NASA, la naturaleza del Faetón es dudosa. Podría ser un asteroide o un cometa extinguido. Esto hace que la lluvia de meteoritos de fin de año sea diferente de las convencionales, que se producen cuando las órbitas de los cometas entren en el Sistema Solar.

Las Gemínidas están muy activas entre el 4 y el 16 de diciembre, y alcanzan su pico en la noche del 13 y 14. Se podrán observar en la mayor parte del mundo, no obstante, se verán mejor en el hemisferio norte.

The Geminid meteor shower peaks tomorrow night (Dec 13). Look east after moonset around 10:30, Gemini reaches its highest point around 2 am. pic.twitter.com/rFatXDkYJk

— James Spann (@spann) December 12, 2018