5 lecciones maestras sobre el Buró de Crédito

Uy, a veces me toca escuchar cada barbaridad sobre Buró de Crédito y hay quienes afirman cosas con un tono de convencimiento y de autoridad que hasta siento feo explicarles su error frente a los demás. Para evitar hacer un oso y quemarte frente a otras personas, te traigo cinco lecciones sobre Buró de Crédito que no puedes olvidar:

1. Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia que recibe, de parte de los otorgantes de crédito, información oportuna, confiable y segura de personas y empresas que han tenido o tienen algún tipo de crédito. Las instituciones crediticias reportan, por lo menos una vez al mes, qué crédito dieron a su cliente y su comportamiento de pago. A partir de estos datos, el Buró de Crédito construye los historiales crediticios, contenidos en los Reportes de Crédito y otras herramientas que facilitan el acceso al crédito.

2. Buró de Crédito no emite recomendaciones sobre si una solicitud de crédito debe ser aprobada o rechazada. Las empresas otorgantes de crédito son quienes evalúan el Reporte de Crédito y otros datos según sus propios criterios de negocio y de tolerancia al riesgo; así determinan si otorgan un crédito o no, el monto y las condiciones.

3. Buró de Crédito no es una “lista negra” de quienes no pagan. Todos vamos a estar en Buró de Crédito desde el momento en que pidamos un crédito. Si se obtiene el crédito solicitado, el historial de pagos va a reflejar mes a mes si se pagó en tiempo y forma o si no fue así; es un espejo de las decisiones del acreditado. Si metimos la pata en el pago de un crédito, siempre nos podemos poner al corriente y seguir pagando bien para que los otorgantes de crédito vuelvan a confiar.

4. La idea de que estar en Buró de Crédito es malo es falsa pues es más fácil, rápido y de menor riesgo para los otorgantes de crédito autorizar un financiamiento a alguien con antecedentes crediticios que a alguien que no los tiene y que, por ende, representa un mayor riesgo.

5. Buró de Crédito no realiza cobranza. Cada otorgante de crédito lo hace con su propio personal interno o externo. Si estás en dificultades económicas que te impiden pagar adecuadamente, busca de inmediato a tu otorgante de crédito para trazar un plan de pagos que te permita pagar el total de tu adeudo. Mientras más rápido tomes una acción positiva, mejor va a ser para tu Reporte de Crédito y para tus finanzas, pues recordemos que no pagar genera intereses moratorios y otras penalidades que incrementan la deuda.

