A cazar promociones en temporada de ofertas

Las temporadas de ofertas se acercan y eventos como el Buen Fin 2018, rebajas de fin de temporada y ventas prenavideñas comienzan a manifestarse, tanto en tiendas físicas como en línea, por ello es difícil resistirse a comprar, pero ¿cómo saber si la promoción que más te gusta es la que más te conviene?

Tan solo para esta edición del Buen Fin 2018 se espera una derrama económica de más de 20 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Canacope CDMX. Mientras que las ofertas que más utilizarán los comercios durante el evento serán: descuentos sobre productos (44%), productos de regalo o muestras gratis (27%) y 2×1 o sus similares (25%), según datos del mismo organismo.

A menos de dos semanas para que dé inicio la temporada de compras, es importante identificar las ofertas que mejor se adaptan a tus necesidades y opciones de pago. Lo que significa que antes de salir a una plaza comercial o incursionar en tiendas en línea para cazar la mejor oferta, lo mejor es tener un plan que te permita identificar las mejores promociones:

Investiga las promociones de los bancos. Por lo general todos los bancos ofrecen diferentes facilidades a sus tarjetahabientes, ya sea que cuenten con un plástico de débito o crédito, desde diferentes formas de pago (como meses sin intereses o meses diferidos), bonificación de puntos o millas (en mayor porcentaje al habitual), pago con puntos acumulados hasta descuentos al comprar en comercios específicos. Para saber qué promociones manejará tu banco, consúltalas en su página web en la sección de beneficios o recompensas, así como en tu estado de cuenta y a través de los mails promocionales que te llegan periódicamente. Suscríbete a los newsletters de las tiendas. Si ya sabes qué es lo que vas a comprar y en dónde, lo mejor que puedes hacer para monitorear las ofertas es suscribirte a los boletines de novedades y promociones, para ello basta que a la hora de pagar en caja des tu correo electrónico, o bien, lo hagas desde la página web de la tienda. Busca cupones. Los famosos, y a veces despreciados, cupones son una de las mejores formas de obtener descuentos en artículos, paquetes o combos e incluso promociones exclusivas. Su principal finalidad es ahorrar pues si comprarás cada artículo por separado o directamente en la tienda te saldría más caro. Por lo general, los puedes conseguir en páginas web, en flyers de tiendas o comercios, a través de promociones de influencers, en las redes sociales de la tienda o comprando cuponeras. Compara el mismo producto en diferentes lugares. Antes de perder la cabeza y comprar el artículo en la primera tienda que visites, lo recomendable es comparar el mismo producto en diferentes tiendas, así sabrás cuál es el precio que más te conviene, las formas de pago que manejan y si te ofrecen productos extras por la compra. Elige aquella opción que te brinde más benéficos por la compra y no te vayas con la primera opción.

Además, puedes seguir estos consejos:

Revisa promociones el primer y último día. Cuando inicia una temporada de ofertas, las mejores promociones las encontrarás el primer y último día.

No compres en línea artículos que te urgen. Si piensas en adquirir artículos en tiendas en línea que necesitas con urgencia, piénsalo dos veces, pues por la gran demanda que llegan a tener los tiempos de entregan se alargan.

Haz una lista de los objetos que debes o quieres comprar. Esto con la finalidad de saber que artículos son los que necesitas con urgencia y aquellos que pueden esperar. Así sabrás específicamente que buscar y evitarás caer en tentaciones.

Recuerda que una oferta no es sinónimo de comprar sin medida porque “sale” más barato. Cómo dicen por ahí: “no gastes lo que no tienes”.

