Cuesta de enero: qué es y cómo salir de ella

Muchas personas suelen resentir en los primeros días del año la falta de dinero, a eso se refiere la famosa cuesta de enero. Este es un fenómeno económico causado por dos razones principales: por el ajuste de precios en productos y servicios y por los gastos excesivos durante los festejos decembrinos.

Errores que te hacen caer en la cuesta de enero

Aunque se piense que caer en la cuesta de enero es “inevitable”, lo cierto es que este gasto llega todos los años, por lo que no debería de ser inesperado. Hay errores financieros comunes que se arrastran todo el año y se vuelven más excesivos durante el último mes del año, provocando problemas económicos en enero, tales como:

Dar por hecho que tu dinero se va por falta de un presupuesto

Mantener gastos hormiga que no permiten ahorros

Adquirir deudas para mantener un estilo de vida por encima de tus posibilidades

Acabar con algún fondo de emergencia o de ahorro en otros fines distintos

No incluir los gastos de la cuesta de enero en tu presupuesto

Comprar productos o servicios solo porque están en promoción y no porque los necesites.

6 claves para no volver a tropezar con la misma piedra este año

Haz cuentas

Analiza e identifica tus gastos, tanto los básicos como los extras, para cubrir en estas fechas predial, tenencia, colegiatura o prima de seguros. Considera las deudas acumuladas. Este paso te ayudará a determinar cuáles son los gastos necesarios y cuáles podrás recortar e incluso abrir una oportunidad para modificar tus hábitos de consumo.

Lo primero es saldar deudas

Comienza a pagar tus deudas, para ello identifica todas tus obligaciones y tu capacidad de pago (la suma de todos tus ingresos menos el total de tus gastos). Si no sabes con qué deuda empezar, primero salda aquella que es más grande o que te genera mayores intereses, de esta forma evitarás que tu deuda siga creciendo. Asimismo, hasta en tanto no salgas de la cuesta, procura no acumular más deudas, así evitarás sobreendeudarte.

Paga más del mínimo

Si como muchas personas, utilizaste en exceso tus tarjetas de crédito durante la Navidad, lo recomendable es que al iniciar el año comiences con los primeros pagos para evitar que se acumulen intereses moratorios, ya que sin darte cuenta podrías estar pagando interés sobre interés. Además, procura pagar más del mínimo, ya que de lo contrario tu deuda se puede extender.

Dile adiós a los consumos innecesarios

Aun cuando en estas fechas puedes seguir hallando algunas ofertas y promociones en tiendas, recuerda que ya no es diciembre y no es buena idea seguir acumulando más deudas. Antes de realizar compras por impulso, reflexiona si realmente es una necesidad o solo un deseo.

De igual manera, no te dejes seducir por los “meses sin intereses” ya que, al acumularse varias compras, te puedes endeudar por mucho tiempo.

Busca un ingreso extra

Si la cuesta de enero te está ahorcando, es un indicador de que acostumbras gastar más de lo que ganas, así que una buena opción para salir de este bache es tratar de ganar dinero extra. Puedes intentar vender ropa o artículos electrónicos que ya no uses, o si tienes habilidades en repostería puedes vender postres o velas aromáticas. Si eres profesionista o sabes algún oficio puedes dar cursos ya sea presenciales o en línea.

Evita caer nuevamente en esta situación

Para que comiences con el pie derecho tus finanzas personales en este 2024 debes tener un “calendario de gastos anuales”.

Seguro que si sigues estos consejos financieros pronto podrás salir de la temible cuesta de enero, además puedes aprovechar esta oportunidad para mejorar tus hábitos financieros, solo es cuestión de aplicarte.

Con información de Revista Proteja Su Dinero, Año 24, #286, Enero 2024.

