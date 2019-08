A estos millonarios no les conviene hacer caso a Trump sobre China

Por Hayley C. Cuccinello

En una serie de tuits ardientes, el presidente Donald Trump tomó represalias contra los aranceles anunciados por China sobre 75,000 millones de dólares (mdd) de bienes y automóviles estadounidenses al ordenar a las compañías de su país que corten los lazos con China. Los aranceles y la tormenta de tuits resultante provocaron pérdidas en el mercado, con el Dow hundiéndose 620 puntos desde el cierre del mercado de ayer, mientras que el S&P 500 cayó un 2,6% y NASDAQ disminuyó un 3%.

“Las enormes cantidades de dinero hechas y robadas por China de los Estados Unidos, año tras año, durante décadas, DEBERÁN DETENERSE”, tuiteó Trump. “Por la presente, se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen a buscar de inmediato una alternativa a China, incluyendo traer sus compañías a CASA y hacer sus productos en los Estados Unidos”. También exigió a todos los operadores, como FedEx, Amazon y UPS, que busquen y rechacen todas las entregas de fentanilo desde China o cualquier otro lugar.

La Casa Blanca no tiene el poder de obligar a las empresas a seguir estas órdenes. Además, las compañías estadounidenses negocian voluntariamente con empresas chinas; no hay evidencia que respalde la afirmación de Trump de que China ha robado dinero de los EU, en cuanto a su tuit de que China y otros países “se han aprovechado de Estados Unidos en materia de comercio, robo de propiedad intelectual y mucho más”, Trump no proporcionó evidencia , aunque ha habido denuncias de robo de propiedad intelectual por parte de empresas chinas.

Las acciones de varias compañías que fabrican en China se desplomaron a raíz de estos comentarios. A continuación se muestra un resumen de algunos de los mayores perdedores multimillonarios:

El precio de las acciones de Dell Technologies cayó casi un 7%, lo que provocó que el patrimonio neto de Michael Dell se hundiera en 1,200 mdd a 30,600 mdd desde el cierre de la bolsa de valores de ayer. Según los informes, el fabricante de hardware está buscando mover una parte sustancial de su producción de computadoras portátiles fuera de China para evitar aranceles.

Amazon, una de las compañías objetivo de la diatriba de Trump, cayó un poco más del 3%, reduciendo la fortuna de Jeff Bezos en 3,200 mdd. Bezos, con un patrimonio de 109,000 mdd, sigue siendo la persona más rica del mundo, a pesar de la caída en picada de diez cifras. Su exesposa MacKenzie, quien recibió el 25% de su participación en Amazon como parte de su acuerdo de divorcio, perdió 1,100 mdd, reduciendo su patrimonio neto a 34,500 mdd.

Las acciones de Apple cayeron casi un 5%, lo que redujo el patrimonio neto de Laurene Powell Jobs en 367 mdd a 20,900 mdd. Powell Jobs heredó millones de acciones en Apple y Disney de su difunto esposo, el cofundador de Apple Steve Jobs, después de su fallecimiento en 2011. El mercado de China es importante para Apple, representando 9,160 mdd de las ventas del gigante tecnológico en el último trimestre.

Mientras tanto, el fundador de FedEx, Fred Smith, perdió 114 mdd, ya que el precio de las acciones de FedEx disminuyó en un 3.9%. El fundador ahora está avaluado en 3,600 mdd.

Por último, pero no menos importante, el fundador de Nike, Phil Knight, perdió más de 910 mdd, cayendo a 33,300 mdd, ya que las acciones del gigante de las zapatillas cayeron un 3,4%. Nike, junto con más de 170 compañías de calzado, imploró a Trump que no aumentara los aranceles en mayo.

“Este aumento significativo de impuestos, en forma de aranceles, impactaría cada tipo de calzado y cada segmento de nuestra sociedad”, decía la carta abierta. “Su propuesta de agregar aranceles a todas las importaciones de China está pidiendo al consumidor estadounidense que pague la factura. Es hora de poner fin a esta guerra comercial “.

No parece que eso suceda pronto.

** Este artículo fue actualizado para reconocer que ha habido denuncias de que China ha robado propiedad intelectual de compañías estadounidenses.

